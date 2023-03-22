خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023 والطلب

مع اقتراب موعد الحج شغل بال المسافرين للخارج معرفة خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023 عبر جوجل، حيث أن تزايدت العمليات البحثية للحصول على تأشيرة للملكة العربية السعودية.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023

وقامت وزارة الخارجية السعودية بالسعى للتسهيل على المواطنين عبر توفير منصة انجاز، والتي ستسمح للمستعلم بمعرفة حالة جواز السفر أن هل تم الحصول على تأشيرة أم هل أنه مازال ينتظر التأشيرة.

وينشر “الدستور” بهذا التقرير خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2023، ورابط تأشيرة السعودية برقم الطلب.

ويتاح التسجيل برابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية من خلال رقم الجواز 2023، عن طريق الخطوات التالية.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

الدخول على موقع “وزارة الخارجية السعودية”. قم بتحديد “صفحة تأشيرات إنجاز”، وثم بعد ذلك قم بفتح تلك الصفحة من هنا. قم بالضغط على “المربع الخاص بكلمة ”إدخال". ثم قم بإدخال “الرقم الخاص” بطلب الاستعلام بالخانة المخصصة له، وأن لا بد من التأكيد على عدم وجود أي أخطأ في هذه الأرقام. قم بكتابة الرقم الموجود في جواز السفر الخاص بك بالمكان المحدد بالموقع. ثم قم بالكتابة للرمز المائي بدقة شديدة. بعد ذلك قم بالضغط في المربع الخاص بالاستعلام. من ثم سوف تظهر لك جميع المعلومات الخاصة بالتأشيرة.

ويستغرق وقت الحصول على جواز السفر بالتأشيرة خلال ثلاثة أيام، ولذلك يتاح الاستعلام خلال مدة 72 ساعة.

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رابط تأشيرة السعودية برقم الطلب

توفر وزارة الخارجية المصرية خدمة الاستعلام عن “تأشيرة السعودية برقم الجواز إلكترونيا”، وذلك من أجل التسهيل على جميع المواطنين، واليكم العديد من خطوات الاستعلام بسهولة: