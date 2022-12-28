الدول المسموح لها الحصول على تأشيرة اضطرارية لدخول مصر

‫أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة‬، عن أنه تمت الموافقة الأمنية على منح تأشيرة دخول «اضطرارية» من منافذ الوصول المختلفة لأفراد أسرة الأجانب "الزوج‪، ‬الزوجة‪ ،‬الأولاد‬‫ القصر" من حاملى تأشيرات دخول سارية لدول (أستراليا‪ ‬نيوزيلندا‪ ،‬كندا،‪ ‬الولايات المتحدة الأمريكية‪،‬‬ ‫اليابان‪ ،‬بريطانيا‪ ،‬دول منطقة شنجن) على جوازات سفرهم وسبق استخدامها‪.‬‬



وأضافت الغرفة في منشور على جميع الشركات، أنه يستثنى من هذا القرار رعايا عدد ‪ 10‬ دول وهم: "سوريا‪ ،‬العراق‪ ،‬مالى، ، إيران‪ ،‬تركيا‪ ،‬فلسطين‪ ،‬أفغانستان إثيوبيا‪ ،‬النيجر‪،‬ إسرائيل"‪.‬‬



وأوضحت الغرفة أن هذه القرارات التى تصدر من الدولة تأتى فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع كافة الجهات‬ ‫المعنية لإقرار عدد من التيسيرات الخاصة بمنح التأشيرات السياحية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من‬ ‫الأسواق المختلفة‪، ‬بالإضافة إلى تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماعات التى عقدت برئاسة غادة شلبى نائب وزير‬ ‫السياحة والآثار لشئون السياحة لتعزيز ودعم الحركة السياحية الوافدة لمصر.

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يشار الى أنه تم السماح مؤخرًا لعدد 28 جنسية إضافية بالحصول على تأشيرة اضطرارية في المنافذ المصرية ليكون الإجمالي 74 دولة، وكذلك السماح للسائحين الحاصلين على تأشيرات سارية من الولايات المتحدة الأمريكية ومن المملكة المتحدة ودول الشنجن بالدخول إلى مصر بدون تأشيرة مسبقة.