«شركات السياحة» تتلقى خطابا رسميا بتنظيم «حج الفرادة» (خاص)
قال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، إن قرار وزارة الداخلية بتنظيم الشركات السياحية للحج "الفرادة" ليس جديدا، خاصة وأن الأعداد التي يتم منحها تأشيرة الفرادة والهيئات وصلت قبل أزمة كورونا إلى ٣٠ ألف تأشيرة حج تمنح من قبل المملكة ويتم توزيعها من قبل السفارة، ولكن هذا العام لم يتم تحديدها حتى الآن.
وأضاف السيسي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشركات السياحية دائما ما كانت تتصدى للمشكلات التي يواجهها حجاج الفرادة والهيئات بالأراضي المقدسة وتقوم بحل المشكلات التي تواجههم بالتعاون مع البعثة الرسمية للحج، لذلك القرار الذي تم اتخاذة جاء نتيجة اهتمام الشركات بتلك الفئة من الحجاج والتي تمثل نسبة ليست قليلة من الحجاج الفرادة والهيئات.
وكانت قد تلقت غرفة الشركات السياحية خطابا رسميا من وزارة السياحة والآثار بشأن حج الفرادى، فقد نص القانون رقم 84 لسنة 2022 في المادة الأولى على تعريف الحج الفرادى بأنه "هو الحج الذي يحصل فيه المصري المقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة حج خارج الحصة الرسمية المقررة للدولة وتنفذه الشركات السياحية"، وبذلك فإن الجهة المنوط بها تنفيذ تأشيرات حج الفرادي هي الشركات السياحية المصرح لها بتنفيذ حج هذا الموسم 1444 هـ.
ووضعت اللجنة بعض الإجراءات والآليات لحج الفرادي، منها قيام الشركات السياحية بإدراج بيانات المواطنين الحاصلين علي تأشيرات منخارج الحصة الرسمية المقررة للدولة أثناء موسم الحج، وكذا إدراج البيانات الخاصة ببرنامج الرحلة الموحد علي البوابة وبيانات التأشيرةليتسنى لها إصدار كود تعريفي والذي يصدر مجاناً من البوابة المصرية الموحدة للحج، كما يتم تحصيل قيمة التسجيل علي البوابة المصريةللحج الموحد أسوة بباقي أنواع الحج في هذا الشأن.
وفيما يخص حج الهيئات، فقد نص القانون رقم 84 لسنة 2022 في المادة الأولى علي تعريف حج الهيئات وجهات الدولة بأنه "هو الحجالذي تنظمه هيئات وجهات الدولة بناء علي التأشيرات التى تمنح لسلطات وجهات وهيئات ومؤسسات الدولة وتنفذه الجهة التى تحددهاالسلطة المختصة".
وتكون الإجراءات والآليات المنظمة لحج الهيئات، أنه بالنسبة للجهات التى تمنح تأشيرات من مجلس الوزراء – ويكون تنفيذ تلك التأشيراتعن طريق إحدى الشركات السياحية – فإنها تقوم بتفويض الشركة السياحية التي تتعاقد معها لتنفيذ تلك التأشيرات وقيام الأخيرة باستصدار خطاب من وزارة السياحة والآثار بأنها ليس لديها مانع من تنفيذ الشركة لحج هذا العام 1444هـ.
وكذا قيام شركة السياحة المفوضة من قبل الهيئة بالتعامل مع الإدارة العامة للشئون الإدارية وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والحصول على (ااسم مستخدم – كلمة مرور) للدخول علي البوابة المصرية الموحدة للحج لتسجيل بيانات الحجاج التابعين لتلك الهيئة واستصدار الكود التعريفي للحاج.