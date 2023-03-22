«شركات السياحة» تتلقى خطابا رسميا بتنظيم «حج الفرادة» (خاص)

قال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، إن قرار وزارة الداخلية بتنظيم الشركات السياحية للحج "الفرادة" ليس جديدا، خاصة وأن الأعداد التي يتم منحها تأشيرة الفرادة والهيئات وصلت قبل أزمة كورونا إلى ٣٠ ألف تأشيرة حج تمنح من قبل المملكة ويتم توزيعها من قبل السفارة، ولكن هذا العام لم يتم تحديدها حتى الآن.

وأضاف السيسي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشركات السياحية دائما ما كانت تتصدى للمشكلات التي يواجهها حجاج الفرادة والهيئات بالأراضي المقدسة وتقوم بحل المشكلات التي تواجههم بالتعاون مع البعثة الرسمية للحج، لذلك القرار الذي تم اتخاذة جاء نتيجة اهتمام الشركات بتلك الفئة من الحجاج والتي تمثل نسبة ليست قليلة من الحجاج الفرادة والهيئات.

وكانت قد تلقت غرفة الشركات السياحية خطابا رسميا من وزارة السياحة والآثار بشأن حج الفرادى، فقد نص القانون رقم 84 لسنة 2022 في المادة الأولى على تعريف الحج الفرادى بأنه "هو الحج الذي يحصل فيه المصري المقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة حج خارج الحصة الرسمية المقررة للدولة وتنفذه الشركات السياحية"، وبذلك فإن الجهة المنوط بها تنفيذ تأشيرات حج الفرادي هي الشركات السياحية المصرح لها بتنفيذ حج هذا الموسم 1444 هـ.



ووضعت اللجنة بعض الإجراءات والآليات لحج الفرادي، منها قيام الشركات السياحية بإدراج بيانات المواطنين الحاصلين علي تأشيرات منخارج الحصة الرسمية المقررة للدولة أثناء موسم الحج، وكذا إدراج البيانات الخاصة ببرنامج الرحلة الموحد علي البوابة وبيانات التأشيرةليتسنى لها إصدار كود تعريفي والذي يصدر مجاناً من البوابة المصرية الموحدة للحج، كما يتم تحصيل قيمة التسجيل علي البوابة المصريةللحج الموحد أسوة بباقي أنواع الحج في هذا الشأن.



وفيما يخص حج الهيئات، فقد نص القانون رقم 84 لسنة 2022 في المادة الأولى علي تعريف حج الهيئات وجهات الدولة بأنه "هو الحجالذي تنظمه هيئات وجهات الدولة بناء علي التأشيرات التى تمنح لسلطات وجهات وهيئات ومؤسسات الدولة وتنفذه الجهة التى تحددهاالسلطة المختصة".

وتكون الإجراءات والآليات المنظمة لحج الهيئات، أنه بالنسبة للجهات التى تمنح تأشيرات من مجلس الوزراء – ويكون تنفيذ تلك التأشيراتعن طريق إحدى الشركات السياحية – فإنها تقوم بتفويض الشركة السياحية التي تتعاقد معها لتنفيذ تلك التأشيرات وقيام الأخيرة باستصدار خطاب من وزارة السياحة والآثار بأنها ليس لديها مانع من تنفيذ الشركة لحج هذا العام 1444هـ.

وكذا قيام شركة السياحة المفوضة من قبل الهيئة بالتعامل مع الإدارة العامة للشئون الإدارية وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والحصول على (ااسم مستخدم – كلمة مرور) للدخول علي البوابة المصرية الموحدة للحج لتسجيل بيانات الحجاج التابعين لتلك الهيئة واستصدار الكود التعريفي للحاج.