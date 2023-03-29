مصادر بـ«التعليم»: توزيع أرقام جلوس الثانوية العامة منتصف مايو المقبل

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد توزيع أرقام الجلوس على طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي2022/2023م.

وأوضحت المصادر لـ"الدستور"، أن الوزارة حددت موعد منتصف مايو القادم لتسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أن امتحانات الثانوية العامة 2023 تبدأ 12 يونيو المقبل وتنتهي 13 يوليو 2023.

وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2023، كالتالي:

- الإثنين 12 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والإحصاء.

- الأحد 18 يونيو اللغة العربية.

- الثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية.

- الأحد 25 يونيو الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وسوف يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام، من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

- الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 4 يوليو مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمى رياضة.

- الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

أصدرت المدارس الثانوية، تنبيهًا عاجلًا لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام بشأن تحديث جهاز التابلت، جاء ذلك استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، المقرر عقدها في مايو المقبل 2023 وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني