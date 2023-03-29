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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الكورة في رمضان|مايوكا يمنح الزمالك تعادلا قاتلا مع اتحاد الجزائر 2017

مباراة الزمالك واتحاد
مباراة الزمالك واتحاد الحزائر عام 2017

تعادل الزمالك مع فريق اتحاد الجزائر بهدف لكل منهما في مباراة الجولة الثالثة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت باستاد برج العرب بالإسكندرية يوم 7 رمضان الموافق يوم 2 يونيو 2017 وأدارها الحكم الموريتاني على ليمغافري.

تقدم اتحاد الجزائر بهدف سجله فاروق شافعي في الدقيقة 30 وتعادل الزمالك في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني عن طريق الزامبي إيمانويل مايوكا.

سيطرالزمالك على مجريات اللعب معظم فترات الشوط الأول وشن هجمات متتالية على مرمى اتحاد الجزائر الذى اعتمد على الهجمات المرتدة وأهدر لاعبو الزمالك عدة فرص سهلة أمام المرمى وعلى عكس سير اللعب نجح الفريق الجزائري في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 30 عندما تلقى فاروق شافعي كرة داخل منطقة الجزاء وقابلها  بتسديدة قوية اصطدمت بالقائم الأيسر وسكنت المرمى.

واصل الزمالك سيطرته على مجريات اللعب وكثف هجماته  بحًثا عن تسجيل هدف التعادل لكنه فشل  ومرت الدقائق سريعًا حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم اتحاد الجزائر بهدف.

واصل الزمالك هجومه في الشوط الثاني وتسابق لاعبوه في إهدار الفرص السهلة وسط تألق مدافعي اتحاد الجزائر والحارس محمد أمين زماموش وفي نفس الوقت شكلت الهجمات المرتدة خطورة على مرمى الزمالك، وأسفرت عن هدف في الدقيقة 79 ألغاه الحكم.

في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع ومن كرة طولية داخل منطقة الجزاء حاول الحارس زماموش إمساكها لكنها سقطت من يده وتهيأت أمام مايوكا الذي سددها داخل المرمى مسجلًا هدف التعادل.. وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع سجل باسم مرسي الهدف الثاني للزمالك بضربة رأس لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل لتنتهي المباراة بالتعادل 1 / 1.

مثل الزمالك: أحمد الشناوي وحسني فتحي وعلي جبر ومحمود حمدي الونش وأحمد أبو الفتوح "إيمانويل مايوكا ق76 " وشيكابالا وصلاح ريكو ومعروف يوسف وأحمد رفعت "ستانلي 62" ومحمد إبراهيم "مصطفى فتحي ق 70" وباسم مرسي.

دورى ابطال افريقيا الزمالك اتحاد الجزائر إيمانويل مايوكا باسم مرسى

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