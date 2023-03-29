الحلقة السادسة من مسلسل الكتيبة101| أبو عمار الإرهابي: «مبصليش»

عرضت الحلقة السادسة من مسلسل الكتيبة أمس مشهد وضع التكفيري أبو عمار المهاجر على جهاز كشف الكذب، والذي يسمى "بوليجراف"، ليقوم الضابط الفنان "أحمد وفيق" بتوجيه عدد من الأسئلة له للتأكد من صدق أقواله من عدمه.

الحلقة السادسة من مسلسل الكتيبة101

"بتصلي" كان هذا بين الأسئلة التي وجهها الضابط للتكفيري تحت تأثير جهاز كشف الكذب، في الحلقة السادسة من مسلسل الكتيبة101 لتكون إجابة التكفيري أبو عمار "لا"، وهو ما يوضح التناقض بين الفكر المتطرف الذي يصدره هؤلاء الإرهابيون وتدخلهم في علاقات الناس بالله، مُدعين التدين وفرضه إجباريًا، وبين أحوالهم هم الشخصية وغيابهم عن أبسط قواعد التدين وهي "الصلاة" خلافًا لما يقوموا به من كبائر الأعمال التي حرمها الله.

يُذكر أن جهاز "بوليجراف" هو جهاز لقياس السجلات والقياسات الفسيولوجية المختلفة مثل ضغط الدم، النبض، التنفس، وسلوك الجلد عند توجيه أسئلة يجاوب عليها الشخص المستهدف، وأثناء الإجابة عن تلك الأسئلة تتولد استجابات فسيولوجية يمكن عن طريقها تحديد مدى صدق الشخص.

أحداث مسلسل الكتيبة 101

ويعرض مسلسل الكتيبة 101 بطولات الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في كل من العريش وسيناء، وذلك باعتبارها الكتيبة التي تقع في أخطر البؤر التي شهدت تمركزا للإرهاب في مصر وهي "سيناء".

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

وكانت قد شهدت حلقة أمس أول ظهور للفنان أحمد وفيق ضمن أحداث المسلسل ويجسد دور أحد الضباط الذي يريد الحصول على معلومات هامة من التكفيري أبو عمار مستخدماً جهاز كشف الكذب، وقبل ذلك أجرى حوارًا مع الفنان آسر ياسين بخصوص التكفيري و الحصول على معلومات خطيرة منه أبرزها وقت انضمامه للتنظيم في سيناء ومكان تواجد ابنه الطفل "زياد".

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