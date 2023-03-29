الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

ملخص مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 6.. وتردد القنوات الناقلة

مسلسل 1000 حمدالله
مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

ملخص مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 6 محور اهتمام قطاع كبير من جمهور الدراما الرمضانية حيث يحظى المسلسل على نسب عالية من المشاهدات اليومية عبر شاشة مجموعة قنوات CBC منذ بداية شهر رمضان المبارك يوم الخميس الماضي الموافق 22 مارس 2023 حيث تدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي.

ملخص مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 6

تدور أحداث المسلسل حول عودة سميحة والتي تجسد دورها الفنانة يسرا من كندا لتحصل على ميراثها حيث تناولت الحلقة ال 6 من المسلسل صدمة سميحة وسؤالها عن نجلها سامح والذي يلعب دوره الفنان آدهم الشرقاوي وعن اختفاء أكرم و فوقية حيث ترك سامح المنزل غاضبًا بسبب تمزيق جواز السفر وكسر الهاتف المحمول وهو منفعل و غاضب.

فيما تخرج سماح من القسم وتشعر بالصدمة من فقدان الحقائب و عدم تواجد علي أمام القسم في انتظارها حيث تشعر بالقلق كما تتناول الحلقة مشاهد متفرقة من الحنين للماضي بين سامح وسماح وذكرياتهم مع والدهم الراحل في كندا وتنتهي الأحداث بمشاجرة فوقية مع سائق التاكسي وتركها في الشارع داعيا عليها.

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مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد لله على السلامة عبر شاشة CBC

تعرض مجموعة قنوات CBC حلقات مسلسل الفنانة يسرا 1000 حمد لله على السلامة خلال أيام شهر رمضان المبارك 2023 في تمام الساعة 2:15 عصرا والساعة 8:00 صباحا و الساعة 11:00 مساءا عبر شاشة قناة CBC وفي تمام الساعة 6:15 مساءا والساعة 9:00 مساءا  والساعة 4:00 عصر اليوم التالي عبر شاشة CBC Drama.

المسلسل من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح وإنتاج العدل جروب بطولة الفنانة يسرا والفنانة شيماء سيف والفنان بيومي فؤاد والفنانة مايا السيد والفنان محمد ثروت والفنان آدهم الشرقاوي. 

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تردد قناة CBC لمشاهدة أحداث مسلسل 1000 حمد لله على السلامة

يمكن معرفة ملخص مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 6 للفنانة يسرا والاستمتاع بمشاهدة الحلقات عبر شاشة قناة CBC والتي يمكن ضبط إشارة بثها عبر الإحداثيات التالية :-

تردد قناة CBC

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11785.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز : 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة CBC Drama

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11488.
الاستقطاب: رأسي.
معدل الترميز : 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

 

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ملخص مسلسل 1000 حمدالله على السلامة مسلسل 1000 حمدالله على السلامة 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 6 مجموعة قنوات الفنانة يسرا تردد قناة CBC

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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