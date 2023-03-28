الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تعرف على مواعيد عرض الحلقة 6 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

1000 حمد الله ع السلامة
1000 حمد الله ع السلامة

يبحث عدد كبير من الجمهور ومستخدمي محركات البحث خلال الساعات الماضية عن مواعيد عرض الحلقة 6 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم بعد تحقيق المسلسل انتشارا كبيرا خلال الحلقات الخمسة الماضية.

مواعيد عرض الحلقة 6 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

ونقدم لمتابعي الدستور مواعيد عرض الحلقة 6 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الذي يعرض عبر شبكة قنوات CBC ومنصة WATCH IT يوميا خلال المواعيد التالية:

تعرض الحلقة 6 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة بطولة الفنانة يسرا في تمام الساعة الرابعة والنصف على شاشة CBC العامة وفي الوقت نفسه عبر منصة WATCH IT.

ويعرض المسلسل الجديد خلال فترة الإفطار في تمام الساعة السادسة والربع على قناة CBC DRAMA بالإضافة إلى عدد كبير من الإعدادات على مدار اليوم.

أحداث الحلقة 6 من 1000 حمد الله ع السلامة

تستكمل حلقة اليوم ما حدث أمس في الحلقة الخامسة حيث قام على الذي يقوم دوره المطرب عنبة في مساعدة سماح “مايان السيد” في البحث عن والدتها وأخوها سامح في الأماكن المحتمل وجودهم بها، تصل سماح وعلي لكشك عم عمران وتسأل على والدتها بينما يتابعهم "حسني" اثناء كلامهم مع عم عمران تدرك فوقية الكارثة التي احدثتها بعد ان وضعت ملابس سميحة وسامح داخل الغسالة وبينهم موبيل سامح وجواز السفر يحاول أكرم السيطرة على العصابة.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

ويشارك في بطولة المسلسل بجوار يسرا كل من محمد ثروت ومايان السيد وآدم الشرقاوي وشيماء سيف وعنبة ومحمد محمود والعمل من إخراج عمرو صلاح.

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