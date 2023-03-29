الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

جعفر العمدة| موعد عرض مسلسل محمد رمضان الحلقة السابعة

جعفر العمدة
جعفر العمدة

يُعرض مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان الحلقة السابعة منه في الساعة السادسة وربع مساء اليوم على قناة "دي إم سي دراما".

مسلسل جعفر العمدة الحلقة السابعة

المسلسل من بطولة النجم محمد رمضان وتشاركه الفنانة هالة صدقي التي تجسد دور والدته، بينما تجسد النجمات مي كساب وإيمان العاصي ومنة فضالي وزينة زوجاته الأربعة ويدور المسلسل في إطار درامي اجتماعي كوميدي.

ويُعاد عرض نفس الحلقة من مسلسل جعفر العمدة في الساعة العاشرة على قناة "دي إم سي"، وموعد الإعادة 5 صباحًا والإعادة الثانية 9:45 صباحًا.

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وتقع أحداث مسلسل في حي السيدة زينب الشعبي، ويمتلك "جعفر العمدة" بعد زواجه بـ3 سيدات شركات مقاولات تدخله في صراعات عديدة، ثم يقابل الفنانة زينة التي تجسد دور الزوجة الرابعة وتنشأ بينهم قصة حب ويتزوجها، ويظل طوال المسلسل يبحث عن نجله الذي تم اختطافه منذ 19 عامًا.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، وتأليف وإخراج محمد سامي، وسيناريو وحوار مهاب طارق، ويشارك في بطولته بجانب محمد رمضان كل من النجمة زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذر رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري.

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