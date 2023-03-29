«جعفر العمدة» يسلط الضوء على تطوير «السكة الحديد» ويمحو آثار «دراما السلبيات»

استطاع مسلسل "جعفر العمدة"، تسليط الضوء خلال مشهد سفر والدة “سيف” أحمد داش، إلى الإسكندرية من خلال محطة مصر، وذلك بأحداث الحلقة السادسة، على رصد تطوير منظومة "السكة الحديد"، حيث تركيب بوابات إلكترونية وتعيين كمسارية أبواب وأفراد أمن إدارى لمتابعة عملية الدخول والخروج من المحطات طبقا للتعليمات المنظمة لذلك والتى تتضمن منع دخول أو خروج أى راكب إلا بعد الحصول على تذكرة السفر.

كما رصدت الحلقة السادسة من مسلسل "جعفر العمدة"، تطوير الجرارات والقطارات من الداخل فظهرت القطارات بحالة جيدة وجودة عالية، إذ كان هناك رقما لكل كرسي داخل القطار، ومن خلال رقم كل راكب يستطيع التعرف عليه والجلوس، وهو مشهد طالما تمنينا رؤيته، بعد سنوات من مشاهد القطارات المكسورة والازدحام والتكدس والتهرب من دفع التذاكر، في “دراما السلبيات”.

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ولم يكن مشهد تطوير السكة الحديد هو الأول من نوعه كرصد ملامح “مصر الجديدة”، في ثوب التطوير والتنمية، ولكن رصد مسلسل “جعفر العمدة”، ملامح تطوير مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون خلال عدة مشاهد بحلقات سابقة.

تطوير هيئة السكة الحديد

وبدأت هيئة السكة الحديد فى تطبيق الدخول من خلال البوابات الإلكترونية الجديدة، وذلك ب5 محطات منها محطة مصر برمسيس، حيث حرصت السكة الحديد على عدم السماح بدخول الركاب من بوابات دخول المحطة بدون تذكرة وكمامة، وذلك بعد تشغيل بوابات إلكترونية تفتح من خلال أكواد إلكترونية على التذاكر وكروت الاشتراكات.

وتم تركيب هذه البوابات فى محطات رمسيس والجيزة وسيدى جابر ومصر بالإسكندرية، ودمنهور كمرحلة أولى لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر كإحدى الخطوات الهامة لحوكمة دخول وخروج الركاب إلى المحطات وعدم السماح بدخول أى راكب بدون تذكرة حفاظا على الموارد المالية للهيئة، والتى تستغل فى تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب.

وكان كشف وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، في يناير 2023 أنه تم إعداد خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل بتكلفة إجمالية تبلغ 1.957 تريليون جنيه تنتهي بنهاية عام 2024 منها 225 مليار جنيه للسكك الحديدية.

وأوضح الوزير، خلال كلمة له بمجلس النواب، أن الوزارة تسعى لتطوير الوحدات المتحركة بهدف رفع طاقة نقل الركاب من 900 ألف راكب/ يوم عام 2014 إلى 1.5 مليون راكب بحلول عام 2024 لتصل إلى 2 مليون راكب في عام 2030 ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4.5 مليون طن سنوياً عام 2014 إلى 13 مليون طن عام 2030.

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وفي هذا الإطار تم توريد 111 جرار جديد GE من إجمالي 260 جرار مخطط توريدها، وإعادة تأهيل 60 جرار من إجمالي 172 جرار مخطط إعادة تأهيلها، وتم وصول 4 قطارات من إجمالي عقد توريد 7 قطارات من شركة تالجو الأسبانية.

وأشار وزير النقل، إلى أنه تم بدء تشغيل القطار الأول الشهر الماضي، وجاري حالياً التشغيل التجريبي للقطار الثاني بدون ركاب على خط القاهرة – أسوان تمهيداً للتشغيل بالركاب.

وتم توريد 725 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة من شركة جانزمافاج المجرية، وتم الانتهاء من إعادة تأهيل 1265 عربة عادية (تحيا مصر) من إجمالي 1386 عربة، وجارى العمل في تطوير العربات المتبقية بعدد 121 عربة، وتم توريد 133 عربة بضائع سطح للحاويات من إجمالي 140 عربة، كما تم توريد 25 عربة غلال من مصنع سيماف من إجمالي 75 عربة جاري تصنيعهم وجاري تصنيع 1000 عربة بضائع أنواع مختلفة.

وبالنسبة لتركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بمحطات السكة الحديد، قال إنه تم تنفيذ المرحلة الأولى بعدد 5 محطات رئيسية (القاهرة، الجيزة، سيدي جابر، مصر بالإسكندرية، دمنهور) لتنظيم وإحكام السيطرة على الأرصفة والقطارات ومنع التكدس على الأرصفة والتهرب من دفع التذاكر، بالإضافة إلى تحديث منظومة التذاكر الإلكترونية.

محطة سكك حديد صعيد مصر

مبنى المحطة الرئيسي لقطارات سكك حديد صعيد مصر مقام على مساحة 31 ألف متر مربع ومكون من دور بدروم جراج ودور أرضي وعدد 2 دور متكرر، ويشتمل المبنى على 4 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلي بعدد 6 خطوط منها خطين لأسوان/ إسكندرية وعدد خطين للمناورة لخطوط أسوان/ إسكندرية وعدد خطين للقطارات المنتهية في المحطة والقادمة من الوجه القبلي“.

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مسلسل جعفر العمدة

مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، أحمد عبد الله.