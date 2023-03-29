أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 6 بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن

زادت معدلات البحث خلال الساعات الماضية عن أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 6 بطولة الفنان مصطفى خاطر والفنان محمد عبد الرحمن عبر منصة WATCH IT الرقمية وبمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.

أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 6

شهدت أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 6 عددا من الأحداث المتتابعة، عرضت اليوم منصة "watch it" الحلقة السادسة من مسلسل "كشف مستعجل" الذي يقوم ببطولته النجوم مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن وهنادي مهنا وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كلا من محمد لطفي ومحمد علي رزق.

كانت بداية الحلقة من خلال غناء عاليا التي تقدم دورها الفنانة الشابة "هنادي مهنا" مع مودي الجزاز الذي يقدم دوره الفنان "محمد لطفي" في المطعم الذي يمتلكه خطيبها يوسف الفنان "مصطفى خاطر".

يواصل مودي خطته في محاولة إجبار يوسف على الاستمرار في جرائم القتل، لكن يوسف لا يهتم ويذهب مع عالية إلى المسرح فيجدوا المخرج المدعي أمجد البنهاوي "محمد علي رزق" بدأ البروفة وينفعل على عاليا ويقوم بطردها بعد تدخل يوسف.

يواصل دكتور سهام الذي يقدم دوره الفنان الشاب "محمد عبدالرحمن" العمل في عيادته وحيدا، ويجتمع مع مريض نفسي يهدد بالانتحار، فتدخل عليه زوجته لي لي "إلهام وجدي" وتجده مع المريض يحاول اثناءه عن قرار الانتحار تحاول لي لي معرفة حقيقة العلاقة المريبة بينه وبين يوسف وتحاول لي لي أن تنفرد بزوجها سهام بعد إنكاره للعلاقة فيقول لها أن يوسف يعاني أزمة مادية ويطلب منه أموال لإتمام زواجه من شقيقته عاليا.

أبطال مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل بطولة كلا من مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن وهنادي مهنى ومحمد لطفي وعدد كبير من النجوم من إنتاج منصة واتش إت.

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