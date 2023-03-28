الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 6.. هنادي مهنا تغني برفقة محمد لطفي

محمد لطفي وهنادي
محمد لطفي وهنادي مهنا

عرضت اليوم منصة "watch it" مسلسل كشف مستعجل الحلقة 6 الذي يقوم ببطولته النجوم مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن وهنادي مهنا وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كلا من محمد لطفي ومحمد علي رزق.

مسلسل كشف مستعجل الحلقة 6 

وبدأت أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة 6 بغناء “عاليا” التي تجسدها هنادي مهنا مع “مودي الجزاز” الذي يجسده محمد لطفي في المطعم الذي يمتلكه خطيبها يوسف "مصطفى خاطر"، ثم يجلس يوسف مع عاليا بحضور مودي الجزاز، الذي يحاول طول الوقت أن يجبر يوسف على الاستمرار في جرائم القتل، ثم يذهب يوسف برفقة عاليا إلى المسرح لحضور البروفة معها، فيجدوا المخرج المدعي أمجد البنهاوي "محمد علي رزق" بدأ البروفة وينفعل على عاليا وبعد جدل وخلافات مع يوسف يقوم بطردهما من المسرح.

أحداث مسلسل كشف مستعجل

وتدور أحداث المسلسل في إطار لايت كوميدي، وسط حالة ‏غموض ‏‏‏حول عدد ‏من الجرائم الجنائية، التي يتورط بها أبطال العمل، وسط مواقف ‏كوميدية ‏‏إنسانية، ومفاجآت ‏عديدة خلال الحلقات.

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ويجسد محمد عبدالرحمن شخصية طبيب نفسي اسمه "سهام"، وقال فى تصريحاته مؤخراً: "مبدأيا ‏‏‏الاسم غريب جدا ولكنه مناسب للشخصية، خاصة أنها شخصية مهزوزة جدا، ‏‏‏ويظل طوال أحداث المسلسل مفعولا به، ويتم استخدامه طوال الوقت في أمور لا ‏‏‏علاقة له بها"، مضيفاً: "العمل ملىء بالكوميديا الراقية، ويعتمد كثيرا على ‏‏‏كوميديا الموقف وليس الإفيهات".

ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

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