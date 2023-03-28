الثلاثاء 28 مارس 2023
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فن

الحلقة السادسة من مسلسل كشف مستعجل.. محمد عبدالرحمن يفضح أمر مصطفى خاطر لزوجته

كشف مستعجل
كشف مستعجل

عرضت اليوم منصة "watch it" الحلقة السادسة من مسلسل "كشف مستعجل" الذي يقوم ببطولته النجوم مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن وهنادي مهنا.

الحلقة السادسة من مسلسل كشف مستعجل

وخلال الحلقة السادسة من مسلسل كشف مستعجل يستمر دكتور سهام الذي يجسده الفنانة "محمد عبدالرحمن" في عيادته وحيدا، ويجتمع مع مريض نفسي يهدد بالانتحار، فتدخل عليه زوجته لي لي التي تجسدها الفنانة إلهام وجدي وتجده مع المريض يحاول إثنائه عن قرار الانتحار، ثم تبدأ لي لي في استقطاب سهام لتعرف منه حقيقة ما بينه وبين يوسف الذي يجسده الفنان مصطفى خاطر، وقبل أن يعترف لها يدخل يوسف فجأة العيادة فيتردد سهام ويقرر عدم الاعتراف لزوجته.

وتحاول لي لي أن تنفرد بزوجها سهام بعد أن تتابع تردده وخوفه أمام يوسف، ضمن أحداث الحلقة السادسة من مسلسل كشف مستعجل وتسأله مره أخرى فيبلغها أن يوسف يعاني أزمة مادية ويطلب منه أموال لإتمام زواجه من شقيقته عاليا، في المقابل يذهب المخرج المدعي أمجد البنهاوي "محمد على رزق" إلى عاليا "هنادي مهنا" ويحاول إقناعها بترك يوسف والعودة له من جديد، ولكن بعد حوار طويل وجدل تهينه وتطرده.

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الحلقة السادسة من مسلسل كشف مستعجل

ويجتمع سهام مع يوسف في العيادة، ويحاول إقناعه بالتوقف عن القتل، بينما يحاول يوسف إقناع سهام بأن هناك بشر يستحقون القتل، ويروي له تفاصيل موت زوجته السابقة أثنا، حملها، وخروج القتلة براءة، ليكتشف سهام أن هذا هو سبب تحول حياة يوسف من شيف ناجح إلى قاتل مأجور، ولكن يأبى عقل سهام أن يقبل بالأمر الواقع فيصطحبه يوسف إلى مخرج متحرش ويجعله يشاهد كل ما يقوم به مع البنات الصغيرات في مكتبه، ويحاول بعدها سهام أن يذهب لزوجة المخرج ويبلغها بتفاصيل ما يقوم به في محاولة منه لمنع يوسف من قتله ولكن يفاجأ سهام أن زوجة المخرج هي التي تقتله بنفسه.

 أحداث مسلسل كشف مستعجل

وتدور أحداث المسلسل في إطار لايت كوميدي، وسط حالة ‏غموض ‏‏‏حول عدد ‏من الجرائم الجنائية، التي يتورط بها أبطال العمل، وسط مواقف ‏كوميدية ‏‏إنسانية، ومفاجآت ‏عديدة خلال الحلقات.

ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبد الرحمن في بطولته النجوم مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

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منصة watch it watch it مصطفي خاطر محمد عبد الرحمن هنادي مهنا الحلقة السادسة من مسلسل كشف مستعجل مسلسل كشف مستعجل

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