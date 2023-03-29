الأربعاء 29 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بعد نشر أسلحة نووية… محلل سياسي لـ«القاهرة الإخبارية»: التطور نتيجة استفزاز الغرب لروسيا

أسلحة نووية
أسلحة نووية

علق الدكتور محمود الأفندي، الباحث في الشؤون الروسية، على التطورات الأخيرة في نشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية في الأراضي البيلاروسية.

وأشار خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على “القاهرة الإخبارية” من موسكو، إلى أن التطور هو نتيجة استفزاز متواصل من قبل الغرب لروسيا وخصوصا تزويد أوكرانيا بالأسلحة وخصوصاً ما يسمى “الصواريخ بعيدة المدى” وقذائف اليورانيوم المنضب، جميع تلك الأمور ضمن التصعيد.

وأردف أن الجميع يرى المناورات بالصواريخ الاستراتيجية بالإضافة إلى أن روسيا نشرت صواريخ الآن محملة على الطائرة في بيلاروسيا، بما يعني أن روسيا تحاول أن توصل صوتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنها مستعدة لحرب نووية في حال استمر تزويد أوكرانيا بأسلحة والتدخل مباشرة المستقبلي.

واختتم أنه فيما يقارب العام اقتربت أمريكا جدا من الخطوط الحمراء، لإرسالها أسلحة دفاعية بعضها هجومية وبعضها قذائف يورانيوم وبعضها طائرات وكل هذا يعني فعليا أن حلف الناتو بقيادة الولايات المحتدة قررت بما يسمي بإنهاء أو تفكيك روسيا.

الأراضي البيلاروسية روسيا موسكو الغرب أوكرانيا اليورانيوم قذائف من اليورانيوم المنضب

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بعد الفاصل

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