المجلس القومي للمرأة يطلق «أمسيات الأسرة» بالتعاون مع «حياة كريمة»

أطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة حياه كريمة، خلال شهر رمضان الكريم، "أمسيات الأسرة المصرية" بعدد من القرى التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حرصاً من المجلس على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتستهدف الأمسيات الأطفال والسيدات والرجال، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وتشمل الأمسيات عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الأراجوز، والعرائس المتحركة " فصيلة ورشيدة"، بهدف تشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور كما تشمل الأمسيات وأغاني وطنية، وعلى هامش العروض يتم تنظيم ورش ورسم وتلوين ورسم على الوشوش للأطفال.