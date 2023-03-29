أهلا رمضان| أسعار الزيت بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 29-3-2023

استقرار أسعار زيت الطعام اليوم الأربعاء 29 مارس؛ لدى تجار الجملة، على مدار نحو أكثر من أسبوع لبعض الأنواع في السوق المحلي، باستثناء تراجع الصويا والأولين، بمقدار 500 جنيه للطن، خلال تعاملات أمس.

أسعار الزيت في السوق المحلي

استقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلي، عند 44,000 جنيه للطن، واستقرات أسعار زيت الذرة المكرر، على نفس مستوياتها، عند 52,000 جنيه للطن، واستقر سعر زيت الصويا المكرر، عند 60,500 جنيه للطن.

وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند سعر 51,000 جنيه للطن ،وشهد سعر طن زيت الأولين، هدوءًا في قيمته، مسجلًا 53,000 جنيه للطن.

سعر الزيت للمستهلك

يتم طرح زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وعلى بطاقات التموين وأيضا في فروع "أهلا رمضان" ضمن العديد من السلع الغذائية الأخرى وذلك بسعر 35 جنيها للزجاجة الواحدة ويتم الصرف على بطاقة التموين بسعر 25 جنيها للزجاجة الواحدة المنصرف على بطاقة الدعم التمويني.

سجل سعر زيت ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وبلغ سعر زيت ذرة "1" لتر نحو 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر عند 125 جنيهًا، وزيت "750 مل" عند 50 جنيهًا، وسعر زيت "700 مل" عند 42 جنيهًا، وزيت خليط "1" لتر قيمة 62 جنيهًا، وسجل سعر "زيت عباد 1.6" لتر قيمة 82 جنيهًا.

قائمة أسعار الزيت في معرض أهلًا رمضان

وأضاف المهندس أحمد عبدالوهاب، أن تخفيض سعر زجاجة الزيت في المعرض يشهد أكثر من 12 جنيهًا في سعر الزجاجة، إذ تأتي الأسعار كالتالي:

- زيت الشرق 800 مالي بسعر 35 جنيهًا بدلًا من 47 جنيهًا

- زيت مالي 900 مالي بسعر 52 جنيهًا بدلًا من 60 جنيهًا.

- زيت خليط كوكي بسعر 49 جنيهًا بدلًا من 57 جنيهًا.

- زيت 5 لترات بونو 250 جنيهًا بدلًا من .290

- زيت وصاية 650 مللي بسعر 38 جنيهًا.

- زيت مرمورة 800 مللي بسعر 35 جنيهًا

- زيت ذرة صفا 1 لتر بسعر 68 جنيهًا.

- زيت مكسولة 1 لتر بسعر 58 جنيهًا.

- زيت فرنساوي 1 لتر بسعر 58 جنيهًا.

- زيت خليط 1 لتر بسعر 58 جنيهًا.

فيما تطرح شركات الزيوت التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية سلع المنظفات التي تنتجها الشركات بسعر يقل 30% عن أسعار المنظفات في السلاسل التجارية.