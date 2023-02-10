سعر زجاجة الزيت في التموين كام النهاردة

سعر زجاجة الزيت في التموين، حيث بدأ صرف السلع التموينية لشهر فبراير الجاري وعبر 40 ألف منفذ تموين، ومن خلال بقالي التموين، وذلك في مختلف محافظات مصر، ضمن خطة توفير السلع الغذائية والأساسية المدعمة للمواطنين من خلال صرفها بالبطاقات التموينية تيسيرا عليهم، وتحقيق سبل المعيشة الجيدة لهم.



سعر زجاجة الزيت في التموين



إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار جميع أنواع زيوت الطعام التي تصرف من خلال البطاقات التموينية لشهر فبراير 2023، وذلك بصفة شهرية للمستفيدين.

كذلك، حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار زيت الطعام من خلال بطاقة التموين، ومنها زجاجة الزيت الخليط وزن 800 مليجرام بسعر يبلغ 25 جنيها عند بقالي التنوين.

كما يتم بيع زجاجة زيت الطعام وزن 800 جرام بسعر رسمي للفرد الواحد، وذلك بخد أقصى أربعة أفراد في البطاقة التموينية المدعمة.

أسعار السلع التموينية شهر فبراير 2023

كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار السلع الغذائية والأساسية المنصرفة على بطاقات التموين لشهر فبراير ومنها صرف كيلو جرام من السكر بسعر 10,50 جنيها، والمكرونة 800 جرام بسعر يبلغ 12 جنيها.

وأيضا صرف مكرونة زنة 400 جرام بسعر 6 جنيهات على بكافة التموين.

كما يتم صرف العدس المجروش زنة نصف كيلو جرام بسعر 12 جنيها.

وأيضا صرف المسلى الصناعي زنة 800 جرام بسعر رسمي 30 جنيها عبر بقالي التموين.

في النهاية، اتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف المقررات التموينية لشهر فبراير الجاري بنفس أسعار صرف الشهر الماضي دون تغيير، وذلك في إطار تخفيف الأعباء المالية على المواطنين والمستفيدين من البطاقات التموينية.

وفى الختام، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف مقررات شهر فبراير الجاري لعدد 64 مليون مواطن مسجلين على 23 مليون بطاقة تموينية في أنحاء المحافظات المصرية، إضافة إلى تقديم دعم آخر استثنائي لحوالي 36 مواطن، لتخفيف الأعباء المعيشية والاقتصادية للمواطنين.

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