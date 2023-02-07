الثلاثاء 07 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار التموين فبراير 2023 في منافذ توزيعها

سلع التموين
سلع التموين

بدأت وزارة التموين في صرف التموين للمواطنين المالكين لبطاقات تموينية الأربعاء الماضي.

ويتم صرف 50 جنيهًا لكل مواطن من خلال 40 ألف منفذ تمويني و بإجمالي 62 مليون مواطن يملكون 21 مليون بطاقة تموين، ومع زيادة البحث عن اسعار التموين خلال فبراير وهل ستكون بنفس اسعار التموين للشهر الماضي ، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي. 

اقرا ايضا

استعلم عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 لمحافظات مصر

بعد معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية.. كيفية حساب النسبة المئوية للمجموع

 

سعر الزيت والسكر في التموين 

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية اسعار التموين عند نفس اسعار الشهر الماضي، ويبلغ  سعر الزيت والسكر في السلع التموينية لشهر فبراير الجاري عند  25 جنيه لسعر الزيت خليط حجم 800 مللي ، و سعر السكر المعبأ 10.5 جنيه للسكر  وزن كيلو . 

نصيب الفرد في التموين لشهر فبراير 2023 وأسعار السلع للمستهلك

سعر عبوة السكر مع صرف سلع التموين الشهر الحالى

أسعار السلع التموينية فبراير 2023 

الأرزالمعبأ : 10.50 جنيه لوزن كيلو . 

المكرونة:  10.5 جنيه لوزن 800 جم ، أما المكرونة وزن 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك : 11 جنيهًا وزن 1 كجم.

سمن مسلى صناعي : 30 جنيهًا وزن 800 جم.

فول معبأ: 7.50 جنيه لوزن 500 جم .

صلصة : 6 جنيهات لوزن 300 جم . 

عدس مجروش وزن 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

قهوة سريعة الذوبان: 3 جنيهات وزن 18 جم .

شاي ناعم:  3.50 جنيه وزن 40 جم .

تونة مفتتة :  12 جنيهًا لوزن 140 جرامًا. 

مربى : 14 جنيه وزن 350 جرامًا . 

جبنة تتراباك :  500 جم بسعر 14 جنيهًا.

جبنة تتراباك :  250 جم بسعر 7.50 جنيه.

جبن ابيض : 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

کیس ملح طعام :  300 جم بسعر جنيه واحد.

طحينة بيضاء ظرف :  140 جرامًا بسعر جنيهين.

لبن مجفف:  125 جم بسعر 20 جنيهًا.

خل 5% :  900 ملي بسعر 5 جنيهات.

علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.

بار حلاوة طحينية سادة وزن 40 جم بسعر جنيهين.

صابون تواليت :  125 جم بسعر 6.50 جنيه.

صابون غسيل :  125 جم بسعر 2.25 جنيه.

مسحوق أتوماتيك :  800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

مسحوق عادي يدوي :  800 جم بسعر 10.50 جنيه.

کیس سائل غسيل أوان :  80 جم بسعر جنيهين.

بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد. 

txt

«التموين»: تصنيف مصر الثالث في زيادة احتياطي الذهب يمثل قوة اقتصادية كبرى

 

التموين وزارة التموين صرف التموين سعر الزيت والسكر في التموين أسعار السلع التموينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب.. العمل لمواجهة الأزمة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

«صقيع وثلوج وأمطار شديدة».. «الأرصاد» تكشف طقس الأسبوع

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 برقم الجلوس

«أولاده في الخارج».. قصة العثور على جثة سبعيني متعفنة داخل شقته بالتجمع

اتحاد الكرة خالف قوانين فيفا.. تفاصيل دعوى مرتضى منصور للقضاء الإدارى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

عبدالوهاب داود

سيرة المحبة.. فوزى وأشرف و34 جميلًا                                                                  

الحسين عبدالرازق

لوجه الله والوطن!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟