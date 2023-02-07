أسعار التموين فبراير 2023 في منافذ توزيعها

بدأت وزارة التموين في صرف التموين للمواطنين المالكين لبطاقات تموينية الأربعاء الماضي.

ويتم صرف 50 جنيهًا لكل مواطن من خلال 40 ألف منفذ تمويني و بإجمالي 62 مليون مواطن يملكون 21 مليون بطاقة تموين، ومع زيادة البحث عن اسعار التموين خلال فبراير وهل ستكون بنفس اسعار التموين للشهر الماضي ، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

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سعر الزيت والسكر في التموين

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية اسعار التموين عند نفس اسعار الشهر الماضي، ويبلغ سعر الزيت والسكر في السلع التموينية لشهر فبراير الجاري عند 25 جنيه لسعر الزيت خليط حجم 800 مللي ، و سعر السكر المعبأ 10.5 جنيه للسكر وزن كيلو .

أسعار السلع التموينية فبراير 2023

الأرزالمعبأ : 10.50 جنيه لوزن كيلو .

المكرونة: 10.5 جنيه لوزن 800 جم ، أما المكرونة وزن 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك : 11 جنيهًا وزن 1 كجم.

سمن مسلى صناعي : 30 جنيهًا وزن 800 جم.

فول معبأ: 7.50 جنيه لوزن 500 جم .

صلصة : 6 جنيهات لوزن 300 جم .

عدس مجروش وزن 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

قهوة سريعة الذوبان: 3 جنيهات وزن 18 جم .

شاي ناعم: 3.50 جنيه وزن 40 جم .

تونة مفتتة : 12 جنيهًا لوزن 140 جرامًا.

مربى : 14 جنيه وزن 350 جرامًا .

جبنة تتراباك : 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

جبنة تتراباك : 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

جبن ابيض : 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

کیس ملح طعام : 300 جم بسعر جنيه واحد.

طحينة بيضاء ظرف : 140 جرامًا بسعر جنيهين.

لبن مجفف: 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

خل 5% : 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.

بار حلاوة طحينية سادة وزن 40 جم بسعر جنيهين.

صابون تواليت : 125 جم بسعر 6.50 جنيه.

صابون غسيل : 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

مسحوق أتوماتيك : 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

مسحوق عادي يدوي : 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

کیس سائل غسيل أوان : 80 جم بسعر جنيهين.

بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.