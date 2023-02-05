سعر عبوة السكر مع صرف سلع التموين الشهر الحالى

نعرض لكم في هذا التقرير سعر السكر في التموين والذي يرتفع معدل البحث عليه لمعرفة الكمية التي يمكن للمواطنين المستفيدين من الدعم التمويني الحصول عليها.



سعر السكر في التموين

يمكنكم من خلال هذا التقرير معرفة سعر السكر في التموين وأسعار باقي السلع التموينية المختلفة المتاحة في منافذ التموين.



يبلغ سعر كيلو السكر في منافذ وزارة التموين 10.5 جنيه.



ويكون لكل فرد في بطاقة التموين 2 كيلو سكر، وبحد أقصى 8 كيلو سكر للبطاقة.



وبدأ صرف سلع التموين لشهر فبراير منذ يوم 1 ويستمر حتى نهاية هذا الشهر.

أسعار السلع التموينية في منافذ التموين

أما عن باقي أسعار السلع التموينية في منافذ وزارة التموين والتي يمكن صرفها من خلال بطاقة التموين فهي كالتالي



زيت خليط حجم 800 مللي بسعر 25 جنيهًا

أرز وزن 1 كيلو بسعر 10.50 جنيه.

مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.

شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك وزن 1 كيلو بسعر 11 جنيهًا.

عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.

صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

تونة مفتتة 140 جرام بسعر 12 جنيهًا.

جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

جبن ابيض 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

صابون 125 جم بسعر 6.50 جنيه.

صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

کیس سائل غسيل 80 جم بسعر جنيهين.