نصيب الفرد في التموين لشهر فبراير 2023 وأسعار السلع للمستهلك

مع صرف السلع التموينية للشهر الجديد، يزداد البحث لمعرفة نصيب الفرد في التموين لشهر فبراير 2023 كي يعرف المواطنين المستفيدين من بطاقة التموين حجم السلع التي يمكنهم الحصول عليها من بطاقة التموين.



نصيب الفرد في التموين لشهر فبراير 2023

نوضح لكم من خلال هذا التقرير نصيب الفرد في التموين لشهر فبراير 2023 والسلع التموينية التي يمكنكم للحصول عليها من التموين.

يكون نصيب الفرد في التموين لشهر فبراير 2023 على بطاقة التموين 50 جنيهًا حتى 4 أفراد، ويكون لكل فرد على البطاقة زجاجة زيت حجم 800 جرام وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة.

ويكون لكل فرد في بطاقة التموين 2 كيلو سكر وبحد أقصى 8 كيلو سكر للبطاقة، وكذلك واحد كيلو أرز لبطاقة التموين التي يقل عدد أفرادها عن أربعة أفراد، و2 كيلو لأكثر من ذلك.

ويكون لكل فرد في بطاقة التموين كيس مكرونة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 افراد، و كيسين حجم 800 جرام مكرونة لعدد 4 أفراد أو أكثر.



السلع التموينية المتاحة للمواطنين في منافذ التموين لشهر فبراير 2023



الزيت حجم 800 مللي بسعر 25 جنيهًا

سكر 1 كيلو بسعر 10.5 جنيه.

أرز 1 كيلو بسعر 10.50 جنيه.

مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

فول 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.

شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك وزن 1 كيلو بسعر 11 جنيهًا.

عدس 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

تونة مفتتة 140 جرام بسعر 12 جنيهًا.

جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

مربى 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

صابون 125 جم بسعر 6.50 جنيه.

صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

کیس سائل غسيل 80 جم بسعر جنيهين.

لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.

بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

جبن ابيض 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.