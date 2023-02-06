«التموين»: تصنيف مصر الثالث في زيادة احتياطي الذهب يمثل قوة اقتصادية كبرى

أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أن تصنيف مجلس الذهب العالمي مصر بالمركز الثالث بين الدول الأكثر نموا في زيادة الاحتياطي من الذهب على مدار العام المنقضي يمثل قوة اقتصادية كبرى للدولة، ويؤكد مدى حرص القيادة السياسية واهتمامها بصناعة المعدن الأصفر.

كان مجلس الذهب العالمي قد صنف مصر بالمركز الثالث بين الدول الأكثر نمواً في زيادة الاحتياطي من الذهب على مدار العام المنقضي، حيث شهد عام 2022 اتجاه مصر لشراء 44.64 طن على مدار العام الماضي، وتم إضافة 44 طنا للاحتياطي في فبراير دفعة واحدة، وشراء 64 كيلو تقريبا في مرحلة لاحقة ليسجل احتياطي الذهب في مصر 125.55 طن.

ووفقاً لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، فإن البنك المركزي المصري كان "أكبر مشتر للذهب" بين البنوك المركزية العالمية خلال الربع الأول من 2022، بعدما اقتنى خلال فبراير 44 طناً من المعدن النفيس، كما تعمل مصر على زيادة إنتاج الذهب المحلي على المدى الطويل عبر منجم السكري وغيره، كما توسعت مصر في طرح مناقصات للتنقيب عن الذهب العام الماضي، وفازت شركات إنجليزية وكندية ومصرية بمناقصة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن في صحراء مصر الشرقية.