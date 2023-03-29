ضبط شركتين سياحيتين غير مرخصتين بكفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المديرين المسئولين عن شركتين سياحيتين لقيامهما بمزاولة النشاط بدون ترخيص بكفر الشيخ.



ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما متابعة الشركات السياحية والوقوف على مدى إلتزامها بالتراخيص والضوابط المقررة من الجهات المعنية تمكن قطاع شرطة السياحة والآثار من ضبط المديرين المسئولين عن شركتين سياحيتين، الكائنتان بمحافظة كفر الشيخ؛ لقيامهما بمزاولة النشاط السياحى "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.



بمواجهتهما أقرا بمزاولتهما النشاط السياحى بدون ترخيص ، كما تم ضبط مجموعة من الأوراق والمستندات الدالة على ذلك، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.