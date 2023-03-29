الأربعاء 29 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شركتين سياحيتين غير مرخصتين بكفر الشيخ

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المديرين المسئولين عن شركتين سياحيتين لقيامهما بمزاولة النشاط بدون ترخيص بكفر الشيخ.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما متابعة الشركات السياحية والوقوف على مدى إلتزامها بالتراخيص والضوابط المقررة من الجهات المعنية تمكن قطاع شرطة السياحة والآثار من ضبط المديرين المسئولين عن شركتين سياحيتين، الكائنتان بمحافظة كفر الشيخ؛ لقيامهما بمزاولة النشاط السياحى "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون. 

بمواجهتهما أقرا بمزاولتهما النشاط السياحى بدون ترخيص ، كما تم ضبط مجموعة من الأوراق والمستندات الدالة على ذلك، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

زارة الداخلية شركتين سياحيتين كفر الشيخ دون ترخيص

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

الزمالك ينصب شباكه على اكتشاف فيتوريا للتعاقد معه (خاص)

النيابة تأمر بتسليم الطفل شنودة للأم التى عثرت عليه

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 29-3-2023

سعر جرام الفضة اليوم الأربعاء 29-3-2023

حبس متهمين بترويج الأقراص المخدرة على تيليجرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

"شنودة" طفل مصرى.. قبل أى شيء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

محمد المعتصم

اللابدين فى الدرة

منى رجب

رسالة الإمام.. دعوة لمكارم الأخلاق والتدين الوسطى وعشق مصر

ماجد حبته

هاريس فى القارة السمراء

بسنت حسن

أنا امرأة

جمال رشدي

تخاريف المرشح الماسونى

محمد رفعت

بين كتف بكتف وإفطار العائلة الواحدة!

صور

إفطار الوافدين بالمسجد الأزهر

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

إقبال المصريين على شراء الحلويات فى رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

بعد 48 ساعة على إقالته.. فرص عودة وزير الجيش الإسرائيلى إلى منصبه

بريتيش بتروليوم وأدنوك تعرضان شراء 50% من الإسرائيلية نيو ميد إنرجي

فرنسا: نتابع بقلق التطورات الخاصة بالتعديلات القضائية فى إسرائيل