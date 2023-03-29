الأربعاء 29 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أول زيارة خارجية.. «القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل استقبال ألمانيا الملك تشارلز الثالث

الملك تشارلز الثالث
الملك تشارلز الثالث

في أولى زياراته الخارجية منذ تنصيبه ملكا لبريطانيا، يتوجه الملك تشارلز الثالث إلى ألمانيا اليوم في إطار جهود لطي صفحة من العلاقات المضطربة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج لندن من التكتل والتي استمرت لسنوات.

وقال عربي مرزوق، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من برلين، إن زيارة الملك تشارلز تعد هي الأولى له في الخارج بعد أن تم تنصيبه كملك لبريطانيا، وكان من المفترض أن تتم هذه الزيارة في البداية إلى فرنسا وبعدها إلى ألمانيا ولكن بسبب الإضرابات المتواجدة  في فرنسا بسبب إصلاح قانون التقاعد، تم تعديل هذه الزيارة لتتغير أولا إلى ألمانيا.

وتابع أن هناك برنامج تم الاتفاق عليه من الجانب الألماني والإنجليزي أنه من المفترض أن تكون هناك تشريفة عسكرية لملك بريطانيا أمام قصر بيليفو الرئاسي بتوقيت الثانية عشر ظهر اليوم، ولكن كانت هناك أمنية لملك بريطانيا أن يقوم بالتمشية من أمام بوابة براندنبورج الشهيرة “بوابة برلين” مع الرئيس الألماني إلى القصر الرئاسي.

وأضاف أن برنامج الزيارة يشمل تحقيق عدة أمنيات طالب بها ملك بريطانيا من الجانب الألماني مثل:-

  1. زيارة مزارع إحدى الزراعات العضوية في ولاية براندنبورج المجاورة هنا إلى ألمانيا.
  2. صنع بعض الخبز بيديه.
  3. زيارة أحد الأسواق التي كان يحب زيارتها في ألمانيا بمنطقة فيتيناو وسط البلاد حيث زار ألمانيا 40 مرة في الماضي منذ طفولته وحتى الآن.

وتابع أن الملك البريطاني سيلقي كلمة في البرلمان الألماني “البوندستاج” كأول ملك بريطاني تطأ قدماه البرلمان، وهناك مباحثات من المفترض أن تتم مع الرئيس الألماني، شتاينماير، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، حول المساعدات المقدمة لأوكرانيا سواء بالمال أو بالسلاح وما إلى ذلك، بالإضافة إلى أزمة المناخ العالمية.

 

خارجية للملك تشارلز الثالث المانيا ألمانيا تستعد لاستقبال أول زيارة خارجية للملك تشارلز الثالث

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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