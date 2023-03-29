إصابة شخص بقطع في الذراع الأيمن بمشاجرة في الفيوم

أصيب شاب في العقد الثاني من العمر ومقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بقطع في ذراع الأيمن إثر مشاجرة مع أحد الأشخاص على كوبري المطافي بمدينة الفيوم بسبب خلافات بينهما.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من مرفق الإسعاف تفيد بحدوث إصابة شخص بقطع في ذراع الأيمن وبعض الطعنات بسبب مشاجرة مع شخص آخر بسلاح أبيض "مطواة" إثر مشاجرة مع شخص آخر.

على الفور انتقلت سيارة مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة ونقل المصاب في حالة خطيرة إلى مستشفى الجامعة لعمل الفحوصات الطبية وعمل اللازم وتم دخوله إلى غرفة العمليات.

تحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.