الحلقة 6 من «الكتيبة 101»| مجند: «كلنا اخوات.. واللي بيستشهد بنجيب حقه»

عرضت الحلقة السادسة من مسلسل الكتيبة 101، مشهد لأحد الجنود يتحدث مع زميله حول أهمية عملهم، ومدى انشراح صدره للعمليات التي ينجحون في تنفيذها في حربهم على الإرهابيين.

تفاصيل الحلقة 6 من مسلسل الكتيبة 101

ويواصل المجندان حديثهما ويذكران أصدقائهما من الشهداء، فيقول أحدهما: “كلنا اخوات.. ضباط وصف وعساكر.. وكتفنا فى كتف بعض.. واللي بيستشهد بيكون متأكد أن اخواته هيجيبوا حقه.. العمر واحد والرب واحد”.

قصة المسلسل

يعتبر مسلسل الكتيبة 101 من أبرز الأعمال الدرامية المشاركة في الموسم الرمضاني، 2023، ويجسد أبطاله شخصيات عدد من أبطال القوات المسلحة المصرية، شهداء الجيش المصري، الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، والمسلسل إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور أحداث مسلسل "الكتيبة 101" في إطار درامي، حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيرين الموجودين في سيناء، ويعرض المسلسل بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من أجل سلامة وأمن الوطن، وتدور أحداثه في إطار فى 20 حلقة فقط.

مسلسل "الكتيبة 101 " تأليف إياد صالح، إخراج محمد سلامة ، بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، خالد الصاوى وضيوف الشرف منهم محمد رجب.

مواعيد عرض المسلسل

يعرض مسلسل "الكتيبة 101" في تمام الساعة 8:45 مساء على قناة، وتعاد مرتين الأولى في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، والثانية في تمام 10 صباحًا، فيما تعرض عبر شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة 7 مساء ويعاد خلال اليوم مرتين في مواعيد مختلفة.