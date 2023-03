مسلسل الكتيبة 101| مواعيد عرض الحلقة السادسة على قناة ON والإعادة

3/29/2023 12:15:23 AM

الأربعاء 29/مارس/2023 - 12:15 ص 3/29/2023 12:15:23 AM

مسلسل الكتيبة 101 من أهم المسلسلات المعروضة ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2023 فهو يوثق بطولات الجيش المصري في القضاء على الإرهاب والعمليات التي قامت بها أحد أهم الكتائب الموجودة في سيناء التي استبسلت للحفاظ على مصر من المتربصين لها، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة التي تحرص كل عام على إنتاج عمل أو أكثر يركز على توعية المشاهدين من كل الفئات العمرية بما بذله الجيش المصري للحفاظ على هذا الوطن.

مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON

يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON اليوم، عبر محركات البحث على الإنترنت، إذ تشهد الحلقة الجديدة مجموعة من الأحداث المشوقة التي ينتظرها المشاهدين خاصة بعد النهاية التي شهدتها الحلقة الخامسة من المسلسل الذي يستعرض بطولات رجال الجيش المصري وتحديدا الكتيبة 101 في مواجهة العناصر التكفيرية في سيناء خلال فترة تعتبر الأصعب.

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON والإعادة

ويجري حاليًا عرض الحلقة السادسة من مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON اليوم، إذ تعرض الحلقة الساعة الـ9 مساءً، وتعاد على نفس القناة مرتين، الإعادة الأولى الساعة الـ3 من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية في الـ8 صباحًا.

موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON اليوم

وتحرص الشركة المتحدة على توزيع عرض المسلسل عبر عدد من القنوات حتى يصل لأكبر شريحة من الجمهور كونه ذات أهمية كبيرة فجانب موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON اليوم، تعرض الحلقة الجديدة على قناة ON دراما في تمام الساعة الـ10 مساءً، وتعاد الحلقة مرتين على شاشة القناة الأولى في الـ4:15 من صباح اليوم التالي، والإعادة الثانية في الساعة الثامنة صباحًا، كما تتاح الحلقة فور عرضها تلفزيونيا على منصة Watch IT الإلكترونية.

فريق عمل مسلسل الكتيبة 101

وتضم قائمة الممثلين في مسلسل "الكتيبة 101" كلاً من: عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، رشا مهدى، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي