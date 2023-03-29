الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

فن

الكتيبة 101 الحلقة 6.. مشهد يوثق جرائم التكفيريين في حق المرأة

الكتيبة 101
الكتيبة 101

رصدت الحلقة السادسة من مسلسل الكتيبة 101، جرائم التكفيريين في حق المرأة حيث يتعاملون معها باعتبارها ملك يمين.

 

احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6

وأظهرت إحدى مشاهد الحلقة السادسة الطريقة الفظة التي يتعامل بها أحد العناصر التكفيرية مع زوجته وابنته.

وظهرت زوجة القيادي التكفيري تتحدث في الهاتف مع والدتها خفية، وعندما حضر زوجها أغلقت الهاتف سريعًا، ويخاطب التكفيري زوجته قائلًا: "قومي اعمليلي شاي يامرة"، بلهجة توحي بتوجيه السُباب لها.

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قصة مسلسل الكتيبة 101

يعتبر مسلسل الكتيبة 101 من أبرز الأعمال الدرامية المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، 2023، ويجسد أبطاله شخصيات عدد من أبطال القوات المسلحة المصرية، شهداء الجيش المصري، الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور أحداث مسلسل "الكتيبة 101" في إطار درامي، حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيرين الموجودين في سيناء، ويعرض المسلسل بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من أجل سلامة وأمن الوطن، وتدور أحداثه في إطار فى 20 حلقة  فقط.

مسلسل "الكتيبة 101 " تأليف إياد صالح، إخراج محمد سلامة ، بطولة  عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، خالد الصاوى وضيوف الشرف منهم محمد رجب.

 

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101

ويعرض مسلسل "الكتيبة 101" في تمام الساعة 8:45 مساء على قناة، وتعاد مرتين الأولى في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، والثانية في تمام 10 صباحًا، فيما تعرض عبر شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة 7 مساء ويعاد خلال اليوم مرتين في مواعيد مختلفة.

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