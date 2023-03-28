الثلاثاء 28 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

ظهر في الحلقة 6 من «الكتيبة 101».. ما هو جهاز البوليجراف؟

الكتيبة 101
الكتيبة 101

عرضت الحلقة السادسة من مسلسل الكتيبة 101، استخدام الأجهزة الأمنية لجهاز كشف الكذب الذي يسمى "بوليجراف"، وذلك خلال استجواب أبو عمار المهاجر، أحد القيادات التكفيرية التي جاءت مصر لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية داخلها، وحضر التحقيق الضابط “خالد” آسر ياسين، الذي يقوم بدوره آسر ياسين.

 

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6.. ما هو جهاز "البوليجراف"؟

هو جهاز لقياس السجلات والقياسات الفسيولوجية المختلفة مثل ضغط الدم، النبض، التنفس، وسلوك الجلد عند توجيه أسئلة يجاوب عليها الشخص المستهدف، وأثناء الإجابة عن تلك الأسئلة تتولد استجابات فسيولوجية يمكن عن طريقها تحديد مدى صدق الشخص.

وخلال استجواب "أبو عمار" ضمن احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6 ، دارت الأسئلة حول ابنه ومكانه ودور عدد من الشخصيات الإرهابية داخل التنظيم، وغيرها.

ولم يتحرك "أبو عمار" خلال الاستجواب، مما دلل على صدق كلماته، غير أن هناك تدريبات عدة لهؤلاء التكفيريين للتغلب على جهاز كشف الكذب.

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قصة مسلسل الكتيبة 101 

يعتبر مسلسل الكتيبة 101 من أبرز الأعمال الدرامية المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، 2023، ويجسد أبطاله شخصيات عدد من أبطال القوات المسلحة المصرية، شهداء الجيش المصري، الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.

وتدور أحداث مسلسل "الكتيبة 101" في إطار درامي، حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيرين الموجودين في سيناء، ويعرض المسلسل بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من أجل سلامة وأمن الوطن، وتدور أحداثه في إطار فى 20 حلقة  فقط.

مسلسل "الكتيبة 101 " تأليف إياد صالح، إخراج محمد سلامة ، بطولة  عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، خالد الصاوى وضيوف الشرف منهم محمد رجب.

ويجسد آسر ياسين، أحد أهم الأدوار في المسلسل، وهي شخصية شهيد الواجب الرائد خالد محمد دبور، مواليد 12 أغسطس 1985 في المنشية الجديدة بالمحلة الكبرى، التحق بالكلية الحربية عام 2003 وتخرج منها عام 2006 الدفعة 99 حربية، وكان السادس على الدفعة، حاصل على فرقة الصاعقة والمظلات، وكان بسلاح المشاة، خدم قبل استشهاده بمنطقة الشيخ زويد في شمال سيناء، حيث كان قائدا لمجموعة كمائن بكرم القواديس، والذي استشهد في تفجير بمنطقة كرم القواديس بشمال سيناء دفاعا عن وطنه.

مواعيد عرض المسلسل

يعرض مسلسل "الكتيبة 101" في تمام الساعة 8:45 مساء على قناة، وتعاد مرتين الأولى في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، والثانية في تمام 10 صباحًا، فيما تعرض عبر شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة 7 مساء ويعاد خلال اليوم مرتين في مواعيد مختلفة.

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