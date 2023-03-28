الحلقة السادسة من «الكتيبة 101».. هل تنقذ القوات المسلحة نجل القيادي التكفيري «أبو عمار»؟

انطلقت منذ قليل، الحلقة السادسة من مسلسل “الكتيبة 101”، حيث طلب القيادي التكفيري “أبو عمار” من رجال المخابرات الحربية تخليص ابنه “زياد” من قبضة عناصر التنظيم، مقابل الإدلاء بما يعرفه من معلومات عن التكفريين.

احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6

وينتظر الكثيرون من متابعي مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6 ، معرفة مصير الطفل “زياد” نجل الإرهابي “أبو عمار”.

واستطاع مسلسل الكتيبة 101 من خلال أحداث حلقاته، إلقاء الضوء على شجاعة أهل سيناء في التعامل مع الجماعات الإرهابية ومساعدتهم للجيش في القضاء على هؤلاء الإرهابيين.

تفاصيل مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6

وعرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6 ، مقطع فيديو حقيقي للشهيد المهندس الرائد أحمد محمود أحمد أبوالنجا أحد شهداء إدارة المهندسين العسكريين الملقب بـ"عملاق الصحراء وهو لقب بهذا اللقب نتيجة شكلة الجسماني العملاق.

واستطاع الشهيد أبوالنجا تفكيك العديد من العبوات الناسفة في سيناء خلال السنوات الماضية، إلا أنه استشهد عام 2016 في الشيخ زويد أثناء تفكيكه إحدى هذه العبوات التي انفجرت فيه و هو ما أدى إلى استشهاده في الحال.

ويعرض مسلسل الكتيبة 101 بطولات الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في كل من العريش وسيناء، وذلك باعتبارها الكتيبة التي تقع في أخطر البؤر التي شهدت تمركزا للإرهاب في مصر وهي "سيناء".

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

