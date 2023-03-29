الأربعاء 29 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ناقدة فنية: لا بد من وضع تشريعات توقف الحملات الإلكترونية الهدامة

دعاء حلمي
دعاء حلمي

أكدت الناقدة الفنية دعاء حلمي، أن فكرة اللجان الإلكترونية موجودة وبشكل كبير للغاية وتعمل من خارج مصر بشكل ملحوظ وغالبيتها من دول المغرب العربي تونس والمغرب والجزائر.

وقالت دعاء حلمي، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه من الطبيعي أن يهتم كل صانع عمل بعمل لجان إلكترونية للترويج لمسلسله لكن بشكل أيجابي يتحدث من خلالها عن عمله بشكل محترم يتماشى مع الواقع والتطور الحاصل في السوشيال ميديا، لافته إلى أن فكرة الهجوم على الأعمال الأخرى أمر مرفوض، فنرى على سبيل المثال فكرة ما حدث عن مسلسل رسالة الإمام، بنشر صورة من الكواليس وإلصاقها في العمل ليظهره مسلسل سيئ، وهذا أمر مرفوض ومفضوح تماما ممن يفعل مثل هذه الأمور.

وتابعت دعاء قائلة: "هي حرب قذرة بها المباح وغير المباح، وأتمنى أن تكون هناك قوانين وجهات متخصصة في مثل هذه الأمور حتى يتم إيقافها تماما، فقد أصبحت مجالًا لتصفية حسابات الناس ببعضها، ولابد أن تكون هناك أسس تسير عليها هذه الصفحات حتى يتم إيقاف كل من يفعل أمورًا مماثلة تستهدف أعمالًا بعينها بشكل خارج عن إطار الحقيقة.

واختتمت دعاء: أتمنى أن يراعي الناس ضميرهم قبل أن يتصرفوا مثل هذه التصرفات الهدامة التي لا تراعي مجهود الآخرين من أجل ركوب الترند بذلك الشكل غير المهذب، فهناك أعمال جيدة القيمة تتعرض لهجمات إلكترونية مقرصنة وهذا أمر سيئ للغاية.

الحملات الإلكترونية السوشيال ميديا اللجان الالكترونية المغرب العربي المغرب والجزائر هجمات الكترونية رسالة الإمام سوشيال ميديا

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

النيابة تأمر بتسليم الطفل شنودة للأم التى عثرت عليه

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

موعد صرف معاشات شهر إبريل 2023.. قيمة الزيادة لكل شريحة

كابلات الإنترنت.. الصراع المقبل بين الولايات المتحدة والصين فى آسيا والمحيط الهادئ

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الأقصى وجرائم المستوطنين لن تؤدي إلى استقرار

برلماني: المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار قرار إنساني من الدرجة الأولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

محمد المعتصم

اللابدين فى الدرة

منى رجب

رسالة الإمام.. دعوة لمكارم الأخلاق والتدين الوسطى وعشق مصر

ماجد حبته

هاريس فى القارة السمراء

بسنت حسن

أنا امرأة

جمال رشدي

تخاريف المرشح الماسونى

محمد رفعت

بين كتف بكتف وإفطار العائلة الواحدة!

أمل زيادة

مجرد رأى

صور

إفطار الوافدين بالمسجد الأزهر

دورات رمضانية فى مراكز الشباب بالعياط

إقبال المصريين على شراء الحلويات فى رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

بعد 48 ساعة على إقالته.. فرص عودة وزير الجيش الإسرائيلى إلى منصبه

بريتيش بتروليوم وأدنوك تعرضان شراء 50% من الإسرائيلية نيو ميد إنرجي

فرنسا: نتابع بقلق التطورات الخاصة بالتعديلات القضائية فى إسرائيل