ناقدة فنية: لا بد من وضع تشريعات توقف الحملات الإلكترونية الهدامة

أكدت الناقدة الفنية دعاء حلمي، أن فكرة اللجان الإلكترونية موجودة وبشكل كبير للغاية وتعمل من خارج مصر بشكل ملحوظ وغالبيتها من دول المغرب العربي تونس والمغرب والجزائر.

وقالت دعاء حلمي، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه من الطبيعي أن يهتم كل صانع عمل بعمل لجان إلكترونية للترويج لمسلسله لكن بشكل أيجابي يتحدث من خلالها عن عمله بشكل محترم يتماشى مع الواقع والتطور الحاصل في السوشيال ميديا، لافته إلى أن فكرة الهجوم على الأعمال الأخرى أمر مرفوض، فنرى على سبيل المثال فكرة ما حدث عن مسلسل رسالة الإمام، بنشر صورة من الكواليس وإلصاقها في العمل ليظهره مسلسل سيئ، وهذا أمر مرفوض ومفضوح تماما ممن يفعل مثل هذه الأمور.

وتابعت دعاء قائلة: "هي حرب قذرة بها المباح وغير المباح، وأتمنى أن تكون هناك قوانين وجهات متخصصة في مثل هذه الأمور حتى يتم إيقافها تماما، فقد أصبحت مجالًا لتصفية حسابات الناس ببعضها، ولابد أن تكون هناك أسس تسير عليها هذه الصفحات حتى يتم إيقاف كل من يفعل أمورًا مماثلة تستهدف أعمالًا بعينها بشكل خارج عن إطار الحقيقة.

واختتمت دعاء: أتمنى أن يراعي الناس ضميرهم قبل أن يتصرفوا مثل هذه التصرفات الهدامة التي لا تراعي مجهود الآخرين من أجل ركوب الترند بذلك الشكل غير المهذب، فهناك أعمال جيدة القيمة تتعرض لهجمات إلكترونية مقرصنة وهذا أمر سيئ للغاية.