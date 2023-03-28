ملخص الأحداث السابقة قبل عرض الحلقة السادسة من مسلسل علاقة مشروعة

تعرض بعد قليل الحلقة السادسة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال، على قنوات الحياة وDMC وDMC دراما، ومنصة Watch it.

الحلقة السادسة من مسلسل علاقة مشروعة

ورصدت الحلقة الخامسة، أمس الاثنين، وجود «بثينة» داخل مكتب «عمرو» بعد أن ترك الأخير سريره عقب خلود زوجته «عاليا» للنوم، وذهب إلى مكتبه، وهو نفس الحال الذى حدث لـ«بثينة» التي تركت سريرها وذهبت لمكتبه، وبعد دقائق قليلة، استيقظت «عاليا» من نومها واكتشفت عدم وجود «عمرو» بجوارها وذهبت للبحث عنه، وانتهت الحلقة أثناء قيامها بفتح باب المكتب عليهما، في إطار تشويقي لما ستكشفه الحلقة السادسة من مساء اليوم.

ومن المتوقع أن تشهد الحلقة 6 من مسلسل علاقة مشروعة، اليوم، العديد من المفاجآت حول سرّ العلاقة بين ياسر جلال ومي عمر، والتي أوشكت داليا مصطفى على كشف حقيقته.

موعد الحلقة السادسة من مسلسل علاقة مشروعة

ويعرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 6 والقنوات الناقلة بطولة ياسر جلال في رمضان، في تمام 9:30 مساء بقناة الحياة ويعاد في تمام 4 :30 صباحا و1:30 ظهرا، ويعرض أيضا بقناة DMC في تمام 11:30 مساء ويعاد في 8:30 صباحا، بينما تعرضه قناة DMC دراما في تمام الثامنة مساءً.

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

جدير بالذكر أن العمل يعرض على أكثر من قناة فضائية خلال شهر رمضان الجارى 2023، حيث يتم بثه لأول مرة على قناة "الحياة" وبعدها يعرض على فضائية ON وON DRAMA، وستتم إعادة بثه على نفس القنوات قبل الفجر، ليكون إجمالي عرضه أكثر من خمس مرات في اليوم.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى، وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama- مها سليم" و"media Hub– سعدى جوهر".

قصة مسلسل علاقة مشروعة

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو، الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال، وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

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