الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

البحيرة تكرّم لاعبين من ذوي الهمم حصدوا مراكز متقدمة عالميا في مجموعة من الألعاب

التكريم
التكريم

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة الاهتمام غير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي بذوى الهمم كشريك أساسي في بناء المجتمع ونهضة الوطن، بما يملكونه من موهبة وقدرات كبيرة في شتى المجالات ولجميع الشباب داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

 وأشارت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة إلى أن محافظة البحيرة لا تألوا جهدا فى دعم ذوى الهمم وتشجيعهم لممارسة كافه الأنشطة الرياضية المختلفة واتخاذ خطوات جاده لدمجهم بالمجتمع بما يضمن لهم الرعاية الصحية والتعليم والعمل والمشاركة في المجتمع من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات والارتقاء بمستوى الشباب.

جاء ذلك خلال استقبالها وتكريمها لعدد من أعضاء نادي متحدي الإعاقة بدمنهور الرياضي لحصولهم على ميداليات عالمية وعربية في مجموعة من الألعاب وهم، اللاعب باسم رجب عبد المولى، الميدالية الفضية فى بطولة فزاع الدولية بدبي المؤهلة لبطولة العالم أولمبياد باري 2024، اللاعب مروان نبيل السكري، الميدالية البرونزية في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة، واللاعبة صباح إبراهيم قرعلى، الميدالية البرونزية فى بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة، واللاعب محمود أحمد كحلة، الميدالية البرونزية فى بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة، واللاعب عادل اسماعيل عبد الحفيظ "اول افريقيا فى الرماية نادى الصيد بوادى النطرون.

أدت - رئيس الجمهورية الدكتور الأنشطة الرياضية البحيرة الأنشطة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة

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بعد الفاصل

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