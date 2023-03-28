هل ختم القرآن الكريم واجبًا في شهر رمضان؟.. مفتي الجمهورية يوضح

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم ختم القرآن الكريم في شهر رمضان وهل هو أمرًا واجبًا.

القرآن الكريم يكون شفيعًا لأصحابه يوم القيامة

وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم فتوى"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لايجب ختم القرآن ولكن يستحب لأنه من الأعمال المحببة في هذا الشهر لأنه يأتي شفيعًا يوم القيامة لأصحابه مثل الصوم، مستدلًا بحديث "إن الصوم يقول يا رب منعته الطعام طوال يومه فشفعني فيه، والقرآن الكريم يقول يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع له".

وتابع، أن هناك علاقة وطيدة بين القرآن والليل ومنه قال تعالى: " إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ"، وكذلك: "إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا"، مؤكدًا أن الليل سمير الصالحين، فالليل يكون للصالحين ويكون لهم همم أخرى وإذا أقبل الليل تراهم يفرحون ويقضونه ما بين قرآن وذكر وقيام وتدبر لآيات الله.

وأكد أن السلف الصالح كان يحرصون على ختم القرآن في رمضان فمنهم من كان يختمه كل 3 أيام والآخر كل 7 أيام والبعض كل 10 أيام.