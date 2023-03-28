الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان: إعادة إحياء مشروع مجمع الصناعات الفوسفاتية

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سفير دولة الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه ضمن زيارته للمحافظة، والتى تفقد خلالها عددا من المشروعات الاستثمارية في مجالات الطاقة الشمسية والزراعية الصناعية. 

وأثناء اللقاء رحب المحافظ بالسفير الهندي لزيارة عدد من المشروعات الاستثمارية الرائدة من أجل فتح مجالات جديدة من التعاون البناء بين مصر والهند ، والذى وصل إلى أعلى مستوياته في ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بتنامى العلاقات في الفترة الأخيرة. 

ولفت محافظ أسوان إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند مؤخراً ساهمت فى جذب المزيد من الاستثمارات الهندية، ولذا نتطلع لإعادة إحياء مشروع إنشاء مجمع للصناعات الفوسفاتية بالسباعية شرق من خلال إحدى الشركات الهندية ، وخاصة مع تخصيص 5115 فدان للمنطقة الصناعية الفوسفاتية ، وأيضاً وجود مشروعات مماثلة ناجحة ، بالإضافة إلى التخطيط لإنشاء المنطقة اللوجستية العالمية بكركر. 

وأكد اللواء أشرف عطية  أنه سيتم التنسيق مع وزارة السياحة والأثار للترويج والتسويق السياحى من أجل جذب المجموعات السياحية الهندية المتميزة من خلال تنظيم رحلة تسويقية وإستكشافية لمنظمى الرحلات والشركات السياحية الهندية. 

وأشار إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام التسويق للمشغولات اليدوية من خلال إقامة معرض فى الهند تحت مظلة مشروع ومنصة " أيادى مصر " والذى أطلقته وزارة التنمية ، وهو الذى يتوازى مع إمكانية عمل توأمة بين مدينة أسوان وإحدى المدن الهندية التى تتشابه معها لتبادل الخبرات والزيارات إستثمارياً وسياحياً وثقافياً علمياً. 

ومن جانبه عبر سفير دولة الهند عن سعادته لزيارة أسوان ومعالمها السياحية والأثرية والتعرف على ثقافة وعادات وتقاليد أهلها ، وخاصة أن مصر والهند تتمتعان بحضارات عظيمة وبهما تنوع ثقافى ، بجانب العلاقات التاريخية المترابطة بين البلدين ، وكذا متانة جسور التواصل ، والتقارب الثقافى والفنى الكبير. 

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الهندية شهدت انفتاحا كبيراً حيث نستهدف زيادة حجم التبادل التجارى إلى 7.5 مليار دولار ، كما نعمل على زيادة حجم الإستثمارات الهندية ، علاوة على تنظيم المزيد من الرحلات السياحية الهندية للمقاصد السياحية المصرية ، وخاصة بأسوان. 

وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ أسوان والسفير الهندى الهدايا التذكارية تعبيراً عن علاقات الصداقة بين البلدين .

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محافظ أسوان السفير الهندي جذب الإستثمارات الهندية الحركة التجارية العلاقات المصرية الهندية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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