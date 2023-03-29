كيفية استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 وطرق الدفع

الاستعلام عن مخالفات المرور من أكثر الكلمات التي ازداد البحث عنها بمحرك "جوجل" خلال الساعات الماضية، حيث يقوم عدد كبير من مالكي المركبات بالبحث عن مخالفات المرور إليكترونيًا برقم اللوحة.

ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة:

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور مصر برقم السيارة

-يجب الدخول على موقع النيابة العامة من خلال الضغط هنــا.

-ويتم اختيار كلمة الاستعلامات.

-ثم يتم اختيار نوع مخالفة المرور المراد الاستعلام عنها سواء رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

-ويليه خطوة إدخال أرقام وحروف الرخصة ثم يتم الضغط على إجمالي المخالفات، ثم الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل باسم المالك.

كيفية دفع مخالفات المرور بالفيزا

يمكن دفع مخالفات المرور عن طريق البطاقات البنكية، أو تطبيقات الدفع المثبتة على الهواتف المحمولة، ويتم ذلك من خلال الدخول على بوابة مرور مصر واتباع هذه الخطوات وهي الانتقال إلى كلمة الاستعلام عن المخالفات، ثم اختيار نوع لوحة السيارة سواء أرقام، أو حروف وأرقام.

ويليه خطوة تدوين البيانات، ثم يتم الضغط على كلمة إجمالي المخالفات حتى يتم الإطلاع عليها.

طرق التظلم على مخالفات المرور برقم السيارة:

يتم الدخول من هنـــا على موقع النيابة العامة.

ثم يتم الضغط على كلمة التظلمات، ثم اختيار نوع التظلم "رخصة المركبات" أو "رخصة القيادة".

ويليه خطوة تسجيل الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك، ثم يتم الضغط على كلمة تفاصيل المخالفة.

ثم يتم ظهور جميع المخالفات المستحق دفعها بكافة تفاصيلها وتحديد الحد الأقصى والأدنى للمخالفة التي تم ارتكابها.

ويتم ظهور الشروط الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، ثم قرأتها والقيام بالضغط على كلمة "الموافقة".

بعد ظهور البيانات الخاصة بالرخصة يتم الضغط على كلمة "إرسال الطلب". ‏

ثم تظهر على الشاشة إيصال التظلم، ورقم الطلب، ويليه حفظ الرقم لاستخدامه في متابعة النتيجة .

وتنتهى الخطوات بإرسال نتيجة التظلم في رسالة على رقم الهاتف المحمول الذي تم تسجيله.