قيمتها 30 جنيهًا.. ماذا قالت دار الإفتاء عن زكاة الفطر هذا العام؟

تتلقى دار الإفتاء أسئلة كثيرة لإبداء الرأي الشرعي فيها على مدار شهر رمضان من كل عام، إذ يختلط الأمر على المواطنين ويفقدون التفرقة بين الصواب والخطأ لذلك يلجأون إلى دار الإفتاء التي بدورها تبدي القول الفصل في الأمر المطروح، ولعل أبرز الأسئلة التي تأتي إلى دار الإفتاء في شهر رمضان تكون عن الزكاة التي تعد الركن الثالث من أركان الإسلام.. فما أحكام زكاة الفطر كما حددتها دار الإفتاء؟.

- قالت دار الإفتاء إنه يجب على مَن مَلَك قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته أن يؤدي فرض الزكاة.

- قالت دار الإفتاء إنه يجوز إخراج الزكاة نقودًا، وهو الأمر الأفضل.

- قالت دار الإفتاء إنه يجب أن يكون الحد الأدنى هذا العام 30 جنيهًا، ناصحة بزيادة المبلغ مستشهدة بقوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ".

- أكدت دار الإفتاء أن من وُلِد له ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان؛ يجب إخراج زكاة الفطر عنه.

- قالت دار الإفتاء إنه يجب أن يخرج الشخص الزكاة عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، من زوجة وأولاده.

- أكدت دار الإفتاء أن من لم يخرج زكاة الفطر فهي في ذمته، لا تسقط عنه حتى يؤديها.

- وعن أفضل توقيت لإخراج زكاة الفطر قالت دار الإفتاء أنه قبل الصلاة أفضل، ومن السنة ألا تتأخر عن صلاة العيد، قائلة إن تأخير إخراجها إلى ما بعد الصلاة يوم العيد وقبل غروب شمسه جائز ويقع مجزئًا، مع كونه خلاف الأولى، مضيفة أن تأخيرها عن يوم العيد بغير عذر حرام شرعًا يأثم فاعله.

- أكدت دار الإفتاء أن زكاة الفطر لا تجب على من مات قبل غروب آخر شمس من رمضان.

- يجوز إخراجها في غير بلد المزكي، والأولى إخراجها في بلده متى وُجد المستحقون لها.