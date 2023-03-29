الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«الكتيبة 101» خلدت اسمه.. من هو عملاق الصحراء الشهيد أحمد أبوالنجا ؟

الشهيد أحمد أبوالنجا
الشهيد أحمد أبوالنجا

انتهت الحلقة الخامسة من مسلسل "الكتيبة 101"، على مقطع فيديو حقيقي للشهيد الرائد أحمد محمود أحمد أبوالنجا، الضابط بإدارة المهندسين العسكريين، والملقب بـ “عملاق الصحراء” وعرف بهذا الاسم نتيجة تكوينه الجسماني القوي.

من هو الشهيد أحمد أبو النجا؟

ولد أحمد أبوالنجا في قرية ميت على التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج فى الدفعة الأربعين، وحصل على ترقية لرتبة مقدم بعد استشهاده.

واستطاع “أبوالنجا” تفكيك العديد من العبوات الناسفة في سيناء خلال السنوات الماضية، إلا أنه استشهد عام 2016 في الشيخ زويد أثناء تفكيكه إحدى هذه  العبوات التي انفجرت فيه و هو ما أدى إلى استشهاده في الحال.

وتخليدًا لاسمه، تم إنشاء كوبري الشهيد المقدم أحمد أبو  النجا، وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر “الفيديو كونفرانس”، وذلك خلال افتتاحه عددًا من المشروعات بمحافظة القاهرة.

كوبري الشهيد أحمد أبو النجا 

وكوبري الشهيد أحمد أبو النجا عبارة عن تقاطع محور المشير مع محور الشهيد بطول 840 م وعرض 47 م، ويتكون من اتجاهين في كل اتجاه 5 حارات مرورية. والمشروع من تنفيذ شركة السلام بمحافظة القاهرة تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات

ويعرض مسلسل الكتيبة 101 بطولات الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية بشمال سيناء، وذلك باعتبارها الكتيبة التي تقع في أخطر البؤر التي شهدت تمركزا للعناصر الإرهابية خلال تلك الفترة العصيبة من تاريخ مصر.

مسلسل الكتيبة 101| مواعيد عرض الحلقة السادسة على قناة ON والإعادة

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

الكتيبة مسلسل الكتيبة مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 6 الشهيد أحمد أبو النجا موعد مسلسل الكتيبة 101 آسر ياسين عمرو يوسف

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