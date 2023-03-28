معسكر خارجى لمنتخب السومو فى اليابان قبل بطولة العالم والألعاب القتالية

قرر مسئولو اتحاد الجودو، برئاسة مرزوق علي، إقامة معسكر مغلق لمنتخب السومو في اليابان شهر سبتمبر المقبل، استعدادًا للمشاركة في البطولات الرسمية المقرر إقامتها شهر أكتوبر في اليابان والمملكة العربية السعودية.

ويستعد منتخب السومو حاليًا للمشاركة في منافسات بطولة العالم المقرر إقامتها يومي 7 و8 أكتوبر المقبل في اليابان، ودورة الألعاب القتالية يومي 21 و22 من الشهر نفسه في السعودية.

ومن المنتظر أن ينظم الاتحاد المصري للجودو والآيكيدو والسومو منافسات بطولة الجمهورية خلال الفترة المقبلة، لاختيار عناصر المنتخب من خلالها، وهو أمر بات طبيعيًا في ظل سياسة الاتحاد باختيار أفضل العناصر دون تدخلات من أحد.

ومن المقرر أن يدخل المنتخب معسكرًا مغلقًا في اليابان قبل المشاركة في بطولة العالم، ويتوجه بعد ذلك إلى السعودية للمشاركة في دورة الألعاب القتالية.

من جانبه، قال مرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي للجودو ورئيس الاتحاد الإفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للسومو، إن المشاركة في بطولتي العالم ودورة الألعاب القتالية أمر هام لعناصر المنتخب.

وتابع مرزوق: "الاتحاد المصري ملتزم بتجهيز لاعبيه للمشاركة في البطولات الرسمية المدرجة ضمن نشاطات الاتحاد الدولي للعبة، وهناك بطولات غير رسمية تنظم لرياضة السومو لا يعترف بها الاتحاد الدولي، وبالتالي يتجاهلها الاتحاد المصري".

وأضاف رئيس الاتحاد الإفريقي للسومو، أن الفترة الماضية شهدت تطورًا ملحوظًا لرياضة السومو المصري، وأن هناك نجاحات تحققت على أرض الواقع، وأن الاتحاد مستمر في مسيرته نحو النهوض بمستوى لاعبي السومو المصريين.

جدير بالذكر أن اتحاد الجودو كان قد وقع اتفاقية تعاون مسبقة مع ممثلين هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) واتحاد الجودو الياباني والسفارة اليابانية في مصر، بهدف تطوير اللعبة في مصر والارتقاء بمستوى المنتخبات الوطنية المصرية والاحتكاك مع أحفاد الساموراي مهد اللعبة حول العالم.