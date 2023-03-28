الثلاثاء 28 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

معسكر خارجى لمنتخب السومو فى اليابان قبل بطولة العالم والألعاب القتالية

اتحاد الجودو برئاسة
اتحاد الجودو برئاسة مرزوق على

قرر مسئولو اتحاد الجودو، برئاسة مرزوق علي، إقامة معسكر مغلق لمنتخب السومو في اليابان شهر سبتمبر المقبل، استعدادًا للمشاركة في البطولات الرسمية المقرر إقامتها شهر أكتوبر في اليابان والمملكة العربية السعودية.

ويستعد منتخب السومو حاليًا للمشاركة في منافسات بطولة العالم المقرر إقامتها يومي 7 و8 أكتوبر المقبل في اليابان، ودورة الألعاب القتالية يومي 21 و22 من الشهر نفسه في السعودية.

ومن المنتظر أن ينظم الاتحاد المصري للجودو والآيكيدو والسومو منافسات بطولة الجمهورية خلال الفترة المقبلة، لاختيار عناصر المنتخب من خلالها، وهو أمر بات طبيعيًا في ظل سياسة الاتحاد باختيار أفضل العناصر دون تدخلات من أحد.

ومن المقرر أن يدخل المنتخب معسكرًا مغلقًا في اليابان قبل المشاركة في بطولة العالم، ويتوجه بعد ذلك إلى السعودية للمشاركة في دورة الألعاب القتالية.

من جانبه، قال مرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي للجودو ورئيس الاتحاد الإفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للسومو، إن المشاركة في بطولتي العالم ودورة الألعاب القتالية أمر هام لعناصر المنتخب.

وتابع مرزوق: "الاتحاد المصري ملتزم بتجهيز لاعبيه للمشاركة في البطولات الرسمية المدرجة ضمن نشاطات الاتحاد الدولي للعبة، وهناك بطولات غير رسمية تنظم لرياضة السومو لا يعترف بها الاتحاد الدولي، وبالتالي يتجاهلها الاتحاد المصري".

وأضاف رئيس الاتحاد الإفريقي للسومو، أن الفترة الماضية شهدت تطورًا ملحوظًا لرياضة السومو المصري، وأن هناك نجاحات تحققت على أرض الواقع، وأن الاتحاد مستمر في مسيرته نحو النهوض بمستوى لاعبي السومو المصريين.

جدير بالذكر أن اتحاد الجودو كان قد وقع اتفاقية تعاون مسبقة مع ممثلين هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) واتحاد الجودو الياباني والسفارة اليابانية في مصر، بهدف تطوير اللعبة في مصر والارتقاء بمستوى المنتخبات الوطنية المصرية والاحتكاك مع أحفاد الساموراي مهد اللعبة حول العالم.

رئيس الاتحاد الأفريقي للسومو الاتحاد المصري ورئيس الاتحاد الأفريقي منتخب السومو مسئولو اتحاد الجودو برئاسة مرزوق اتحاد الجودو

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

محمد نصرالدين رئيسًا تنفيذيًا لـ«المصرية للاتصالات»

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 77.85 دولار

توطين صناعات استراتيجية وعقد شراكات دولية.. إنجازات «ابدأ» فى 6 أشهر

تأجيل محاكمة 19 متهمًا في «أحداث شغب السلام» لـ27 مايو

مقتل 39 مهاجرًا فى حريق شب فى مركز توقيف بالمكسيك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

مجرد رأى

ماجد حبته

يقودهم الحمير.. فعلًا!

محاسن السنوسي

«رسالة المتحدة»

محمد المعتصم

ولما كانت الحلقة الرابعة

عبدالوهاب داود

عزيزى إبراهيم عبدالفتاح.. اضحك وعديها وماله

القس. رفعت فكرى

الأديان.. وبناء الإنسان!!

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

صور

المصريون يقبلون على شراء الحلويات فى رمضان

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا: نتابع بقلق التطورات الخاصة بالتعديلات القضائية فى إسرائيل

إنشاء «حرس وطنى» إسرائيلى.. سر اتفاق نتنياهو وبن غفير قبل «تجميد الإصلاح القضائى» (وثيقة)

نتنياهو: قلة متطرفة تسعى لتمزيق إسرائيل عبر العنف