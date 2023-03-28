الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

حظر تطبيق «تيك توك» في أمريكا يثير الجدل

تيك توك
تيك توك

لاتزال قضية حظر تطبيق تيك توك الصيني في الولايات المتحدة الأمريكية، تثير الجدل عقب مضي واشنطن قدماً في خطة حظر تيك توك مع انضمام أحد أعضاء الكونجرس إلى الاحتجاجات الداعمة للتطبيق في البلاد. 

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية فإن الولايات المتحدة تمضي قدمًا في خطة حظر تيك توك، مؤكدة أن المشرعون غير مقتنعين بعد خمس ساعات من شهادة رئيس الشركة شو زي تشيو بتشريع التطبيق، عازمون على تقييد المنصة، وسط اتهامات بالتهديد للأمن القومي. 

وأضافت الصحيفة: «تسلط جهود وسائل التواصل الاجتماعي الشعبية الضوء على التوتر بين الشعبية المتزايدة للتطبيق ودفع المشرعين لحظره، ولدى تيك توك الآن أكثر من 150 مليون مستخدم في الولايات المتحدة».

وتابعت: «تأتي الجهود المتزايدة لاتخاذ إجراءات ضد تيك توك بعد أن مثل رئيس الشركة شو زي تشيو أمام لجنة في مجلس النواب الأمريكي لمدة خمس ساعات يوم الخميس الماضي، حيث استجوبه مشرعون من كلا الحزبين بشأن الأمن القومي ومخاوف أخرى تتعلق بالتطبيق».

بين الموافقة والاعتراض.. تيك توك يثير الجدل

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حرب التكنولوجيا.. هل يؤدي منع «تيك توك» إلى تسريع نهاية الإنترنت الموحد؟

 

تيك توك الولايات المتحدة حظر التطبيق واشنطن خطة

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بعد الفاصل

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