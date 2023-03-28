حرب التكنولوجيا.. هل يؤدي منع «تيك توك» إلى تسريع نهاية الإنترنت الموحد؟

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الذعر من تطبيق "تيك توك" يشبه إلى حد كبير نفس الحال مع هواوي وتقنية الجيل الخامس، بسبب مخاطر الأمان والخصوصية، في الوقت الذي عُقدت جلسات الاستماع في الولايات المتحدة مع تمديد المملكة المتحدة حظرها لـ "تيك توك" إلى مبنى البرلمان، بعد حظر التطبيق في البداية من هواتف العمل الخاصة بمسؤولي الحكومة المركزية.

كما نفذت كندا والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء حظرًا جزئيًا، وبدلاً من استغلال هذه اللحظة كفرصة لإعادة النظر في سبب سماح المجتمعات الغربية للشركات التكنولوجيا بإجراء عمليات جمع بيانات واسعة النطاق ومراقبة القاعدة، فإن صانعي السياسات يندفعون من خلال عمليات الحظر التي لا تتماشى مع التقاليد الديمقراطية ، والتي من المرجح أن تسرع تفتيت الإنترنت.

- 70 ٪ من المراهقين الأمريكيين يستخدمون التطبيق

وفقا للصحيفة، فإن ما يقرب من 70 ٪ من المراهقين الأمريكيين يستخدمون التطبيق، بينما يستخدم 30 ٪ فقط من نفس الفئة العمرية Facebook، وحسب بعض التقديرات يفتح الشباب التطبيق حتى 19 مرة في اليوم.

وأوضحت الصحيفة، إن المخاوف الحقيقية تتعلق بمن تتم مشاركة هذه البيانات معه، حيث أن الشركة الأم لـ "تيك توك"، هي ByteDance ، وهي شركة صينية، إضافة إلى المزاعم بضعف سيادة القانون في الصين، واستخدام التكنولوجيا لفرض التوافق الاجتماعي والسياسي للتفكير، بالإضافة لوجود مخاوف بشأن قوانين الأمن القومي، والتي تجبر الشركات على مشاركة البيانات مع الحكومة، بما في ذلك الجهاز والموقع وعنوان IP والمحتوى المعروض والمدة وتكرار الاستخدام والتفاعل مع مستخدمين آخرين.

- مخاوف من التلاعب بالخوارزميات

ووفقا للصحيفة، فإنه لا يمكن غض النظر عن الدروس المستفادة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 واستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما بعده، والتي تشير إلى أن الجهات المعادية يمكنها بالفعل التلاعب بالخوارزميات المصممة للإعلان، وتخريبها لتحقيق غايات سياسية.

كما أن مع "تيك توك" يكون جمهور المستخدمين من الشباب وعرضة للاستغلال والتلاعب (سواء تجاه الإرهاب أو التطرف السياسي أو القلق الضار بشأن صورة الجسد)، تكون هذه المخاطر حادة.

مع تصاعد الحظر، سارعت "تيك توك" إلى تنفيذ تدابير بناء الثقة، تعهدت الشركة بتنفيذ مشروع كلوفر في الاتحاد الأوروبي ومشروع تكساس في الولايات المتحدة، حيث سيتم الاحتفاظ ببيانات المستخدم في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، وسيتم فحص ممارسات البيانات من قبل جهات خارجية موثوق بها - مثل Oracle في الولايات المتحدة - وسيكون هناك حد افتراضي لمدة 60 دقيقة للشاشة للشباب.



ولكن، كما هو الحال مع Huawei ، لن يكون هذا كافيًا لأن هذا لم يكن يتعلق أبدًا بالتفاصيل، كما كان واضحًا من استجواب الكونجرس للرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك"، والذي غالبًا ما تمت مقاطعته والتحدث عنه، حيث لا يعتقد صانعو السياسة في الولايات المتحدة أنهم بحاجة إلى مزيد من المعلومات.



ووفقا للصحيفة، فإن هذه أخبار سيئة للإنترنت، في سنواته الأولى في ظل وجود البنية التحتية والمادية المشتركة والبنية الرقمية خفيفة الوزن القابلة للتشغيل البيني بأنها منفعة عامة مشتركة للجميع، بغض النظر عن خلافاتهم السياسية، والذين لديهم مصلحة في الاتصال بالإنترنت.

- هل تقود الخلافات لنهاية للإنترنت الموحد؟

لكن مع تصاعد الخلافات الجغرافية والسياسية إلى أعمق طبقات العمارة التقنية، من الكابلات البحرية إلى أشباه الموصلات، إلى المعايير الفنية الناشئة، يمكن أن يقود ذلك إلى نهاية للإنترنت الموحد، حيث قدمت الصين والشركات الصينية بما في ذلك هواوي مقترحات في هيئات المعايير التقنية التي من شأنها تغيير بنية الإنترنت بشكل جذري، مما يؤدي إلى تجزئة هيكلها المشترك.

ومع ازدياد شعبية "تيك توك" بين الشباب فقط، فإن السياسة العليا للنقاش الحالي تهمش المخاوف الحقيقية - حول الإدمان ، والتأثير على الصحة العقلية وصورة الجسم- لتلك الشريحة الأكثر ضعفًا في مجتمعاتنا.

وبحسب الصحيفة، تتمتع الديمقراطيات المتقدمة بفرصة إجراء نقاش كبير حول كيفية الحفاظ على شبكة الإنترنت العالمية معًا مع احترام الاختلافات السياسية وحماية حرية التعبير ودعم الفئات الأكثر ضعفًا، بدلاً من ذلك ، يتم التخلص من الفوائد المذهلة للهندسة الرقمية المشتركة لدينا في استجابات طائشة وسريعة للنهوض الاقتصادي والسياسي للصين.