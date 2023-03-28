الثلاثاء 28 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رمضان 2023| مواعيد قطارات القاهرة - الزقازيق

قطار
قطار

يتسأل عدد كبير من المواطنين على مواعيد قطارات الإسباني والدرجة الثالثة والمكيفة بخط القاهرة - الزقازيق، والعكس، وذلك خلال شهررمضان، وتسلط الدستور الضوء على أبرز المواعيد الخاصة بقطارات القاهرة - الزقازيق والعكس.

مواعيد القطارات

قطار درجة ثانية اسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 944 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 5:40 صباحا ويصل في الساعة 7:20 صباحا.

قطار درجة ثانية اسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 946 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 6:27 صباحا ويصل في الساعة 8 صباحا.

قطار درجة ثانية اسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 952 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 8:25 صباحا ويصل في الساعة 9:55 صباحا.

قطار درجة ثانية اسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 186 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 11:29 صباحا ويصل في الساعة 12:50 ظهرا.

 

مواعيد غلق المترو في رمضان 2023

تعرف على مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 28-3-2023

تابع مواعيد القطارات 

قطار درجة ثانية اسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 956 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 3:50 مساء ويصل في الساعة 5:25 مساء.

 

قطار درجة ثانية اسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 941 وسعر التذكرة 36.4 ويتحرك في الساعة 5:15 صباحا ويصل في الساعة6:57 صباحا.

 

قطار درجة ثانية اسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 945 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 6:10 صباحا ويصل في الساعة 7:31 صباحا.

 

قطار درجة ثانية اسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 955 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 2:40 عصرا ويصل في الساعة 4:13 مساء.

 

قطار درجة ثانية اسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 957 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 3:45 مساء ويصل في الساعة 5:25 مساء.
 

قطار درجة ثانية اسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 959 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 7:50 مساء ويصل في الساعة 9:25 مساء

قبل ما تسافر كل ما تريد معرفته عن مواعيد قطارات القاهرة - الزقازيق فى رمضان رمضان معرفته عن مواعيد قطارات القاهرة - الزقازيق فى رمضان القاهرة الزقازيق قطارات القاهرة - الزقازيق فى رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

محمد نصرالدين رئيسًا تنفيذيًا لـ«المصرية للاتصالات»

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 77.85 دولار

توطين صناعات استراتيجية وعقد شراكات دولية.. إنجازات «ابدأ» فى 6 أشهر

تأجيل محاكمة 19 متهمًا في «أحداث شغب السلام» لـ27 مايو

مقتل 39 مهاجرًا فى حريق شب فى مركز توقيف بالمكسيك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

مجرد رأى

ماجد حبته

يقودهم الحمير.. فعلًا!

محاسن السنوسي

«رسالة المتحدة»

محمد المعتصم

ولما كانت الحلقة الرابعة

عبدالوهاب داود

عزيزى إبراهيم عبدالفتاح.. اضحك وعديها وماله

القس. رفعت فكرى

الأديان.. وبناء الإنسان!!

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

صور

المصريون يقبلون على شراء الحلويات فى رمضان

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا: نتابع بقلق التطورات الخاصة بالتعديلات القضائية فى إسرائيل

إنشاء «حرس وطنى» إسرائيلى.. سر اتفاق نتنياهو وبن غفير قبل «تجميد الإصلاح القضائى» (وثيقة)

نتنياهو: قلة متطرفة تسعى لتمزيق إسرائيل عبر العنف