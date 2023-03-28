المشدد 6 سنوات لمتهمين بالاتجار فى «الشابو» بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما؛ لاتهامهما بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت، بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.



تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين وترويج بضاعتهما على أصحاب الكيف وراغبى الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 22 كيسا من الشابو وجوهر الميتامفيتامين كانت معدة للبيع.

بمواجهتهما اعترفا بالواقعة، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها السابق.