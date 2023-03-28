ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة منتخب مصر ويشغل بال عشاق كرة القدم معرفة موعد مباراة منتخب مصر ومالاوي والقناة الناقلة للمباراة، ويخوض منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، اليوم الثلاثاء، مباراة شيقة مع منتخب مالاوى في الجولة الرابعة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكل نهائيات بطولة الأمم الأفريقية، والمقرر لها فى كوت ديفوار.

موعد مباراة منتخب مصر ومالاوي والقناة الناقلة

وتستعرض "الدستور" موعد مباراة منتخب مصر ومالاوي في نهائيات بطولة الأمم الأفريقية والقناة الناقلة للمباراة في التقرير الآتي.

وحقق الفراعنة فوزاً أمام مالاوى فى مباراة الذهاب وكانت بهدفين بدون رد باستاد الدفاع الجوي بالجولة الثالثة من التصفيات، وقد سجل اللاعب محمد صلاح الهدف الأول للمنتخب المصري في الدقيقة 20، أما أضاف اللاعب عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 46 من عمر هذا اللقاء.

موعد مباراة منتخب مصر ومالاوى اليوم

تقام مباراة منتخب مصر ومنتخب مالاوي فى تمام الثالثة عصر في اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة بالجولة الرابعة من التصفيات بكأس الأمم الإفريقية، وقد تم اختيار الموريتاني بيدا دحان كونه حكما لمباراة مالاوي ومصر، وسيعاونه مواطنيه يوسف محمد محمود واللاعب بونا نداي.

قائمة منتخب مصر لمباراة مالاوي

حراسة المرمى: اللاعب محمد الشناوي، الحارس أحمد الشناوي، اللاعب محمد صبحي خط الدفاع: اللاعب محمد هاني، هشام صلاح، اللاعب محمد حمدي، أحمد فتوح، اللاعب أحمد حجازي، علي جبر، اللاعب محمد عبدالمنعم، اللاعب أسامة جلال خط الوسط: اللاعب طارق حامد، إمام عاشور، اللاعب محمود حمادة، اللاعب مروان عطية، اللاعب حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، اللاعب محمد صلاح، اللاعب مصطفى فتحي، اللاعب عمر مرموش، أحمد عبدالقادر خط الهجوم: اللاعب مصطفى محمد، محمود كهربا، اللاعب أحمد حسن كوكا

ترتيب مجموعة منتخب مصر

ويتساوى منتخب غينيا في منتخب مصر فى النقاط، عقب أن حصد المنتخبان 6 نقاط في 3 جولات، فى الصدارة، أما حصل منتخب مالاوي ومنتخب إثيوبيا على 3 نقاط.

منتخب غينيا بحوالي 9 نقاط من 4 مباريات منتخب مصر بحوالي 6 نقاط من 3 مباريات منتخب مالاوي بحوالي 3 نقاط من 3 مباريات منتخب إثيوبيا بحوالي 3 نقاط من 4 مباريات



القناة الناقلة لمباراة مصر ومالاوى

ستكون مباراة منتخب مصر ومنتخب مالاوي متاحة فقط وحصريًا من خلال شبكة قنوات "بي إن سبورتس" وهي الناقل الحصري لكافة مباريات تصفيات أمم إفريقيا.