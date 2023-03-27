منتخب مصر بالأبيض ومالاوي بالأحمر في مباراة الثلاثاء

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام مالاوي المقرر لها الثالثة عصر غدًا باستاد بينجو بمالاوي عن ارتداء منتخب مصر القميص الابيض والشورت والجورب الأسود والحارس بالأخضر، بينما يرتدي منتخب مالاوي القميص الأحمر بالكامل والحارس بالزي الأزرق.

حضر الاجتماع الفني ممثلا عن مصر مينا ماهر إداري المنتخب وعبدالله سيد مدير المهمات ومحمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر.

واختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته، عصر اليوم الاثنين استعداد لمواجهة منتخب مالاوى غدا فى الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا ٢٠٢٤ التى تستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل.

وخاض لاعبو الفراعنة مرانهم الوحيد فى مالاوى فى تمام الثالثة عصرا على ملعب بينجو الذى يستضيف المباراة وهو نفس موعد اقامة المباراة غدا ، وهو ما دفع البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لاقامة المران الاخير فى القاهرة عصر أمس حتى يعتاد اللاعبون على الأداء اثناء الصيام .

وترك فيتوريا حرية الصيام أو الافطار للاعبين أثناء تلك المباراة، مؤكد ان لكل لاعب الحرية فى اتخاذ قراره بشان افطار يوم المباراة او صيامه علما بان الجميع لديهم رخصة الافطار باعتبار انهم على سفر ، مع التاكيد على ان ذلك لن بغير من قرار المدير الفنى فى اختيار التشكيل الذى سيخوض به المباراة .

كانت بعثة المنتخب الوطنى قد وصلت مالاوى فى الثالثة من فجر اليوم ، على متن طائرة خاصة

وفضل فيتوريا اصطحاب جميع اللاعبين المتواجدين فى القائمة وعددهم ٢٤ لاعب، دون استبعاد أى لاعب من القائمة برغم ضيق وقت الرحلة حيث تعود البعثة للقاهرة عقب خوض المباراة مباشرة .

ونبه المدير الفنى على جميع اللاعبين بضرورة تناول كميات من المشروبات أثناء فترات الليل حتى لا يشعر اللاعبون بنقص السوائل اثناء خوض المران الرئيسى الذى يقام عصرا وكذلك أثناء المباراه .

وشدد المدرب البرتغالى على ضرورة العود من مالاوى بالثلاث نقاط لضمان الوصول الى النقطة التاسعة والحفاظ على صدارة المجموعة الرابعة بعدما استعاد الفراعنة المكانة الطبيعية فى ترتيب المجموعة عقب الفوز على مالاوى فى مباراة الجولة الثالثة بثنائية نظيفة على استاد الدفاع الجوي.