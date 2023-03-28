الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف قضية غسل أموال بـ7 ملايين في الجيزة

غسل أموال
غسل أموال

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة؛ لاتهامه في قضية غسيل أموال.

كشفت الأجهزة الأمنية قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بشراء العقارات، شراء السيارات، معاملات مالية وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 7 ملايين جنيه تقريباً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

مكافحة جرائم الأموال العامة قضية غسيل أموال غسل معاملات مالية

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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