الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شحنة مخدرات بـ700 ألف جنيه في سوهاج ودمياط

مخدرات
مخدرات

تمكنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط شحنة مخدرات بقيمة 700 ألف جنيه في كل من سوهاج وبورسعيد.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرتى قسم شرطة الضواحى مركز شرطة البلينا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط عنصرين إجراميين مقيمين بمحافظة بورسعيد حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الضواحى، وبحوزتهم 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلوجرامات، مبلغ مالى، هاتفين محمول ، سلاحين أبيض.

وضبط عنصر إجرامي مقيم بمحافظة سوهاج حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة البلينا، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - 17 بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى - هاتف محمول.

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 700,000 ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مكافحة المخدرات مخدرات شحنة مخدرات وزارة الداخلية عنصرين اجراميين مخدر الحشيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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