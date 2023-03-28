الأوبرا تطلق سهراتها الرمضانية على المسرح المكشوف السبت المقبل

تطلق دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر سهراتها خلال الشهر المعظم بالتزامن مع الاحتفالات باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات العاشر من رمضان تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وذلك بعرضين متتاليين يقاما فى التاسعة مساء السبت الأول من أبريل على المسرح المكشوف، لكل من فرقة الموسيقات العسكرية بقيادة المايسترو أحمد سليم، والمايسترو عهدي عبد الرحمن وكورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة الدكتور محمد عبد الستار.

- أعمال وطنية ودينية تقدمها فرقة الموسيقات العسكرية

تبدأ السهرة بفرقة الموسيقات العسكرية التي تقدم مجموعة من الأعمال الوطنية والدينية والمارشات العالمية منها موسيقى عمر الخيام ، مولاي ، آمين .. آمين .. آمين ، محمد يا رسول الله ، نبينا هادينا ، المسك فاح ، بوابة الحلواني ، بحبك يا مصر ، الأرض الطيبة ، لكل جندي مصري ، بنفس روح النصر ، رايات النصر ، عشانك أنت أتحدي ، يا أغلى اسم ، حلوة بلادي السمرا ، يا حبيبتي يا مصر ، افتتاحية أمريكية ، مارش القوافل ، دانس اجين ، كان كان ، ويشارك بالغناء السيد محمود بكر .

كما يقدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار عدد من الاعمال الغنائية الوطنية والروحانية الشهيرة منها بسم الله ، يا رحمن ، رمضان جانا ، من نورك يارب اهدينا ، واحشنا يا رسول الله ، الرضا والنور ، تجلي مولد الهادي ، عشاق جمال النبي ، قلبك حنين يا نبي ، عاش ، سمينا وعدينا ، لاجل النبي ، فيها حاجه حلوه ، مسك الختام ، القلب يعشق .. اداء مريم حنفي ، محمد محمود ، اسراء عصام ، محمد يسري ، لوجي ناصر ، حسام ، محمد نادر ، حنين محمد ، احمد فايد ، ريم ايمن ، هاجر ، شرف ، ساندرا ، احمد مجدي .

جدير بالذكر ان الاوبرا اعدت برنامجا فنيا ثريا احتفالا بشهر رمضان المعظم يتضمن عروضا موسيقية وغنائية متميزة، ذات طابع روحاني وديني يسمو بالمشاعر والوجدان، بالاضافة إلي عروض لفرق فنية شابة متفردة مع ليالي لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية والإسلامية .