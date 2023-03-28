الثلاثاء 28 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التعليم: خطة محكمة للتصدى لمحاولات الغش بالثانوية العامة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك خطة محكمة للتصدى لمحاولات الغش بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 /2023، على رأسها استبعاد كل اللجان الامتحانية المشهورة بالغش والشغب في المحافظات من لجان امتحانات الثانوية العامة، مثل لجان "سوهاج- أسيوط- كفرالشيخ- الدقهلية" واستبدالها بلجان أخرى لإحكام السيطرة عليها.

وأضاف المصدر أن الوزارة اتخذت عدة وسائل فنية لمكافحة الغش في الامتحانات، منها داخل كراسة الأسئلة والإجابات مثل الباركود، واختلاف ترتيب الأسئلة في الورقة الامتحانية، وأيضًا علامات داخل كراسة الامتحان، ومراقبة اللجان بكاميرات المراقبة المتصلة بين اللجنة وغرف عمليات المديريات والإدارات والغرفة المركزية للثانوية العامة داخل وزارة التربية والتعليم، فضلًا عن تشكيل فريق مكافحة الغش داخل غرفة العمليات.

وأوضح المصدر أن خطة مكافحة الغش تشمل تفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية قبل دخولهم لجنة الامتحان، حيث من المقرر أن تتم زيادة عدد أفراد الأمن الإدارى داخل اللجان.

التنمية المستدامة التربية والتعليم والتعليم الفني استراتيجية التربية والتعليم اللجان الامتحانية العلاقات الاستراتيجية امتحانات الثانوية العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

أقدم صانع قطايف بالفيوم: «الإقبال على الشراء كثيف والناس عايزة تفرح برمضان»

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

مفاجأة.. تراجع الدولار مع هدوء المخاوف بشأن البنوك

رئيس «الحرية المصرى»: استجابة الرئيس لمقترحات الحوار الوطنى ترسيخ لدعائم الديمقراطية

15 أبريل.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طفلته في الوراق

انخفاض سعر برميل النفط الكويتى إلى 76.18 دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

مجرد رأي

ماجد حبته

يقودهم الحمير.. فعلًا!

محاسن السنوسي

"رسالة المتحدة"

محمد المعتصم

ولما كانت الحلقة الرابعة

عبدالوهاب داود

عزيزى إبراهيم عبدالفتاح.. اضحك وعديها وماله

القس. رفعت فكرى

الأديان.. وبناء الإنسان!!

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

إنشاء «حرس وطنى» إسرائيلى.. سر اتفاق نتنياهو وبن غفير قبل «تجميد الإصلاح القضائى» (وثيقة)

نتنياهو: قلة متطرفة تسعى لتمزيق إسرائيل عبر العنف

«منع الحرب الأهلية فى إسرائيل».. نتنياهو يعلن تجميد الإصلاحات القضائية