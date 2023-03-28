التعليم: خطة محكمة للتصدى لمحاولات الغش بالثانوية العامة

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك خطة محكمة للتصدى لمحاولات الغش بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 /2023، على رأسها استبعاد كل اللجان الامتحانية المشهورة بالغش والشغب في المحافظات من لجان امتحانات الثانوية العامة، مثل لجان "سوهاج- أسيوط- كفرالشيخ- الدقهلية" واستبدالها بلجان أخرى لإحكام السيطرة عليها.

وأضاف المصدر أن الوزارة اتخذت عدة وسائل فنية لمكافحة الغش في الامتحانات، منها داخل كراسة الأسئلة والإجابات مثل الباركود، واختلاف ترتيب الأسئلة في الورقة الامتحانية، وأيضًا علامات داخل كراسة الامتحان، ومراقبة اللجان بكاميرات المراقبة المتصلة بين اللجنة وغرف عمليات المديريات والإدارات والغرفة المركزية للثانوية العامة داخل وزارة التربية والتعليم، فضلًا عن تشكيل فريق مكافحة الغش داخل غرفة العمليات.

وأوضح المصدر أن خطة مكافحة الغش تشمل تفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية قبل دخولهم لجنة الامتحان، حيث من المقرر أن تتم زيادة عدد أفراد الأمن الإدارى داخل اللجان.