رئيس «الحرية المصرى»: استجابة الرئيس لمقترحات الحوار الوطنى ترسيخ لدعائم الديمقراطية

قال الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصري، إن الاستجابة السريعة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بإجراء تعديل تشريعي يسمح باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، تأكيد على انحياز القيادة السياسية لنزاهة وشفافية الانتخابات، ومنح المزيد من الثقة فى نتائج الانتخابات وتعزيز المشاركة السياسية، وإرساء دعائم الديمقراطية، وتقطع الطريق على المشككين والمتربصين بأمن واستقرار الوطن.

وأضاف أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على المتابعة المستمرة لجلسات مجلس أمناء الحوار الوطني، واستجابته لمقترحاته تمثل ضمانة قوية لإنجاح الحوار الوطنى، وتنفيذ توصياته، لتلبي طموحات الشعب المصرى، خصوصا أن جلسات الحوار، المقرر بدء أولى جلساتها فى مايو المقبل، سيشارك فيها جميع الأحزاب والقوى السياسية.

وأكد «محمود» أن الحوار الوطنى اكتسب المزيد من الجدية والمصداقية بعد الاستجابة السريعة من جانب القيادة السياسية لمقترح مجلس الأمناء بتعديل تشريعى باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات، موضحا أن الشعب المصرى ينتظر نتائج جلسات الحوار الوطنى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، من أجل تحسين جودة حياة المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأوضح أن الحوار الوطنى يمثل خارطة طريق لمستقبل الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن جلسات الحوار ستكون منصة لطرح الأفكار والرؤى لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها البلاد، والتى تتطلب من جميع القوى والتيارات السياسية ضرورة الاصطفاف الوطنى لعبور هذه المرحلة الصعبة.