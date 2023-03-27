الثلاثاء 28 مارس 2023
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سياسي

النائب محمد عريبى يثمن استجابة الرئيس لمقترح الحوار الوطنى: «خير رد على المشككين»

النائب محمد عريبي
النائب محمد عريبي

ثمن النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب مستقبل وطن، استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمطلب مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، قائلا إن تلك الاستجابة بمثابة دعم صريح من قبل الرئيس لهذا الحوار، مما يؤكد جديته ورغبة القيادة السياسية في المساهمة مع الأحزاب والقوى السياسية في تقديم حلول لتحديات الدولة.

وأكد عريبي، في بيانه، أن القرارات التي أصدرها مجلس أمناء الحوار الوطني خلال اجتماعه الأخير، أمس الأحد، تلبي متطلبات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر في توقيت راهن وهام، تمر به جراء التأثر بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

ولفت عريبي، إلى أن هذا الحوار يعلق عليه المواطنون آمال وطموحات عديدة في تقديم حلول عاجلة يمكن من خلالها التخفيف على كاهلهم، ووضع روشتة علاج لكافة المعوقات والتحديات التي تواجه، مشيرا إلى أن بدء الحوار خير رد على كافة المشككين المغرضين الذين يحاولون النيل من أهداف وأهمية الحوار الوطني.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن قرار مجلس الأمناء في رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، يؤكد أن مجلس الأمناء حمل لواء كافة القوى السياسية ويحاول الاصطفاف بجانبهم من أجل تحقيق المصلحة العامة للدولة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قال في توينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “‏تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة”.

وأضاف: “أنني أؤكد الأخذ بالاعتبار ما تمت مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية”.

الأحزاب والقوى السياسية الإشراف القضائي الهيئة الوطنية للانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الوطنية للانتخابات امناء الحوار الوطني حزب مستقبل وطن

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